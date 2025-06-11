Мария Погребняк выступила за закрытие шоу Беременна в 16

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мария Погребняк поддержала инициативу Госдумы РФ запретить показ телепередачи "Беременна в 16".

Фото: flickr.com by Mohd Fazlin Mohd Effendy Ooi, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Беременная женщина

Мария Погребняк напомнила, что давно заявляла о деструктивной идеологии шоу "Беременна в 16".

Её обрадовал тот факт, что депутаты обратили внимание на сериал "Беременна в 16", в котором несовершеннолетние девушки рассказывают о незапланированной беременности. Представители Госдумы призвали Минкульт проверить сериал.

Сериалом заинтересовалась глава комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина. Её заинтересовали источники финансирования проекта и то, почему сериал имеет право на прокат.

"Я согласна, что сериал, как и шоу, не будет способствовать укреплению духовно-нравственных ценностей, ведёт к отрицанию института семьи и брака", — написала Мария Погребняк в своём Telegram-канале.

Ранее Мария Погребняк раскритиковала вернувшую приёмную дочь в детдом Алёну Кравец.

Уточнения

Ни́на Алекса́ндровна Оста́нина (род. 26 декабря 1955, Колпаково, Алтайский край, РСФСР, СССР) — российский политический деятель. Председатель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей (впоследствии — по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства) с 12 октября 2021 года.



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