Это был шок: Рудковская заявила, что Хайдаров развëл Плющенко на операцию

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Яна Рудковская оправдалась за внешний вид Евгения Плющенко, которому Тимур Хайдаров сделал операцию на лице.

Фото: Инстаграм Евгения Плющенко by неизвестен is licensed under public doman Хирург Тимур Хайдаров и фигурист Евгений Плющенко

Внешний вид фигуриста Евгения Плющенко напугал поклонников. Они увидели, что спортсмен прибёг к эффекту "лисьих глаз" хирургическим путём.

Супруга Плющенко объяснила, как фигурист к этому пришёл.

"Моего мужа буквально Тимур так сказать по-хорошему развёл, сказал, что зато потом ничего делать не будет", — рассказала Рудковская на мероприятии Radio Monte Carlo Golf Cup.

Сама Яна не скрывает, что давно является пациенткой Хайдарова. Она уверена, что хорошо выглядеть звёздам помогает именно пластическая хирургия.

При этом продюсер призналась, что была шокирована результатом операции на лице Евгения Плющенко. По словам Яны, муж хотел лишь, чтобы его избавили от мешков под глазами. Такого эффекта она не ожидала.

"Для меня это был шок, потому что он со мной не посоветовался. Он доверился Тимуру", — отметила продюсер.

Рудковская ждёт, когда муж восстановиться от операции. Она не исключила, что Плющенко помолодеет настолько, что разница в возрасте между ними увеличится на 10 лет.

Уточнения

Евге́ний Ви́кторович Плю́щенко (род. 3 ноября 1982, Джамку, Хабаровский край, РСФСР, СССР) — российский фигурист, выступавший в одиночном катании. Заслуженный мастер спорта России. Двукратный олимпийский чемпион.



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