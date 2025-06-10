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Певец Шаман дал мотивирующий совет тем, кто стремится к успеху

0:54
Шоу-бизнес

Ярослав Дронов, известный как певец Шаман, поделился мудростью, которая помогает правильно расставлять приоритеты в жизни.

Певец Шаман
Фото: ВК-аккаунт певца Шамана by неизвестен is licensed under public doman
Певец Шаман

Певец Шаман произнёс мотивационную речь, которая может помочь достижению жизненного успеха.

Исполнитель хита "Я русский" напомнил людям, что каждый из них — единица, из которых состоит человеческое общество.

"Вы — Соль земли! Чтобы засолить килограмм мяса, не нужны килограммы соли, нужны щепотка соли. Понимаете? Поэтому формируйте себя, формируйте каждое себя", — рассказал Ярослав в беседе с учащимися школ.

Интернет-пользователи отметили, что слова Шамана должны войти в топ-100 вдохновляющих цитат от великих людей.

Ранее супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова дала ценный совет по воспитанию детей.

Уточнения

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, РСФСР, СССР) — российский певец, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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