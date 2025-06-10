Певец Шаман дал мотивирующий совет тем, кто стремится к успеху

Ярослав Дронов, известный как певец Шаман, поделился мудростью, которая помогает правильно расставлять приоритеты в жизни.
Певец Шаман произнёс мотивационную речь, которая может помочь достижению жизненного успеха.
Исполнитель хита "Я русский" напомнил людям, что каждый из них — единица, из которых состоит человеческое общество.
"Вы — Соль земли! Чтобы засолить килограмм мяса, не нужны килограммы соли, нужны щепотка соли. Понимаете? Поэтому формируйте себя, формируйте каждое себя", — рассказал Ярослав в беседе с учащимися школ.
Интернет-пользователи отметили, что слова Шамана должны войти в топ-100 вдохновляющих цитат от великих людей.
Ранее супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова дала ценный совет по воспитанию детей.
Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, РСФСР, СССР) — российский певец, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).
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Во время строительства обычной дороги в британской глубинке рабочие наткнулись на следы города, который давно исчез из человеческой памяти.