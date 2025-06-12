Вика Цыганова высказалась за уничтожение шоу-бизнеса: вот что она предлагает взамен

Вика Цыганова часто критикует тех или иных звёзд. На этот раз она негативно высказалась в целом обо всём шоу-бизнесе.
Певица уверена, что шоу-бизнес — это грязное явление, однако, по её мнению, можно было бы создать альтернативное искусство.
"Я не критикую шоу-бизнес. Я говорю, что это суррогатное искусство, которое разлагает людей — продажное и мерзкое явление. Вместо шоу-бизнеса нужно создать новое искусство. Можно петь о любви к родине, о семье, о личных переживаниях, о философских взглядах. В песне должна быть творческая составляющая, благодать творца", — отметила певица в своём Telegram-канале.
Также Цыганова высказалась о том, что многие звёзды поют песни на такие темы, которые, как она считает, простительно петь лишь в определённом возрасте, из которого исполнители давно уже вышли.
"Подростков, которые поют о неразделённой любви и о недооцененности, можно понять — у них начинается гормональная перестройка. Но когда такие же темы звучат в исполнении людей из шоу-бизнеса за 50—60 лет, это выглядит очень странно", — заявила знаменитость.
Ранее Вика Цыганова возмутилась тем, что на премии МУЗ-ТВ появились Филипп Киркоров и Лолита Милявская. Цыганова не может забыть "голую вечеринку", на которой они присутствовали.
Викто́рия Ю́рьевна (Ви́ка) Цыгано́ва (фамилия при рождении — Жу́кова; род. 28 октября 1963, Хабаровск, СССР) — советская и российская певица, композитор, театральная актриса и модельер.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Семь марок, семь характеров — выбираем надёжный автомобиль, который не подведёт на трассе и не вымотает в сервисе. Есть и стиль, и смысл.