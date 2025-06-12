Вика Цыганова высказалась за уничтожение шоу-бизнеса: вот что она предлагает взамен

1:32 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Вика Цыганова часто критикует тех или иных звёзд. На этот раз она негативно высказалась в целом обо всём шоу-бизнесе.

Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Вика Цыганова

Певица уверена, что шоу-бизнес — это грязное явление, однако, по её мнению, можно было бы создать альтернативное искусство.

"Я не критикую шоу-бизнес. Я говорю, что это суррогатное искусство, которое разлагает людей — продажное и мерзкое явление. Вместо шоу-бизнеса нужно создать новое искусство. Можно петь о любви к родине, о семье, о личных переживаниях, о философских взглядах. В песне должна быть творческая составляющая, благодать творца", — отметила певица в своём Telegram-канале.

Также Цыганова высказалась о том, что многие звёзды поют песни на такие темы, которые, как она считает, простительно петь лишь в определённом возрасте, из которого исполнители давно уже вышли.

"Подростков, которые поют о неразделённой любви и о недооцененности, можно понять — у них начинается гормональная перестройка. Но когда такие же темы звучат в исполнении людей из шоу-бизнеса за 50—60 лет, это выглядит очень странно", — заявила знаменитость.

Ранее Вика Цыганова возмутилась тем, что на премии МУЗ-ТВ появились Филипп Киркоров и Лолита Милявская. Цыганова не может забыть "голую вечеринку", на которой они присутствовали.

Уточнения

Викто́рия Ю́рьевна (Ви́ка) Цыгано́ва (фамилия при рождении — Жу́кова; род. 28 октября 1963, Хабаровск, СССР) — советская и российская певица, композитор, театральная актриса и модельер.



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