Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В недрах Якутии скрыт ресурс, способный изменить экономику мира
Мёд в горячем чае — эликсир или ошибка? Правда, которую редко рассказывают
Один звук из колеса, и поездка превращается в опасность: тормоза не прощают
Кажется, что без него невкусно — а лучше без него вообще: кому кетчуп противопоказан
Секрет идеальной кожи раскрыт — шесть шагов вечернего ухода, которые реально работают
Хищники меняют прописку: что происходит в центральной России
Сближение спутников Шицзянь: зачем Китай готовил эту операцию
Запуганные птицы: создайте идеальное пугало своими руками
Анна Асти рассказала о причинах ухода от продюсера Артика

Вика Цыганова высказалась за уничтожение шоу-бизнеса: вот что она предлагает взамен

1:32
Шоу-бизнес

Вика Цыганова часто критикует тех или иных звёзд. На этот раз она негативно высказалась в целом обо всём шоу-бизнесе.

Вика Цыганова
Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Вика Цыганова

Певица уверена, что шоу-бизнес — это грязное явление, однако, по её мнению, можно было бы создать альтернативное искусство.

"Я не критикую шоу-бизнес. Я говорю, что это суррогатное искусство, которое разлагает людей — продажное и мерзкое явление. Вместо шоу-бизнеса нужно создать новое искусство. Можно петь о любви к родине, о семье, о личных переживаниях, о философских взглядах. В песне должна быть творческая составляющая, благодать творца", — отметила певица в своём Telegram-канале.

Также Цыганова высказалась о том, что многие звёзды поют песни на такие темы, которые, как она считает, простительно петь лишь в определённом возрасте, из которого исполнители давно уже вышли.

"Подростков, которые поют о неразделённой любви и о недооцененности, можно понять — у них начинается гормональная перестройка. Но когда такие же темы звучат в исполнении людей из шоу-бизнеса за 50—60 лет, это выглядит очень странно", — заявила знаменитость.

Ранее Вика Цыганова возмутилась тем, что на премии МУЗ-ТВ появились Филипп Киркоров и Лолита Милявская. Цыганова не может забыть "голую вечеринку", на которой они присутствовали.

Уточнения

Викто́рия Ю́рьевна (Ви́ка) Цыгано́ва (фамилия при рождении — Жу́кова; род. 28 октября 1963, Хабаровск, СССР) — советская и российская певица, композитор, театральная актриса и модельер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку
Авто
Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку Аудио 
Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь
Красота и стиль
Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь Аудио 
Один из боксёрских поединков мечты стал реальностью: подерутся две мировые звезды
Новости спорта
Один из боксёрских поединков мечты стал реальностью: подерутся две мировые звезды Аудио 
Популярное
Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку

Семь марок, семь характеров — выбираем надёжный автомобиль, который не подведёт на трассе и не вымотает в сервисе. Есть и стиль, и смысл.

Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку
Водители теряют до 30% топлива просто из-за этой привычки — пора переучиться
Водители теряют до 30% топлива просто из-за этой привычки — пора переучиться
Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь
Фанаты в восторге: легендарная рок-группа 60-х до сих пор удерживает рекорд альбома 50 лет спустя
Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин
Автокредиты перестали брать: названы причины, по котором люди отказываются от таких покупок
В этих регионах бензин дешевле воды: водители не считают литры, а заливают до щелчка
Погребняк прокомментировала пикантные слухи о певце Шамане
Погребняк прокомментировала пикантные слухи о певце Шамане
Последние материалы
В недрах Якутии скрыт ресурс, способный изменить экономику мира
Мёд в горячем чае — эликсир или ошибка? Правда, которую редко рассказывают
Один звук из колеса, и поездка превращается в опасность: тормоза не прощают
Кажется, что без него невкусно — а лучше без него вообще: кому кетчуп противопоказан
Секрет идеальной кожи раскрыт — шесть шагов вечернего ухода, которые реально работают
Хищники меняют прописку: что происходит в центральной России
Сближение спутников Шицзянь: зачем Китай готовил эту операцию
Запуганные птицы: создайте идеальное пугало своими руками
Анна Асти рассказала о причинах ухода от продюсера Артика
Мишуков о своём сыне с синдромом Дауна: я не уезжал и никого не оставлял
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.