Живущий в Испании Валерий Меладзе удивил поклонников: что он делает в Москве?

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Валерий Меладзе уже давно живёт в Испании, однако, несмотря на то что певец прочно обосновался за границей, недавно его заметили в Москве на Рублёвке.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Валерий Меладзе

Меладзе гулял с дочерью и внуком. Telegram-канал "Светский хроник" опубликовал фотографию этой прогулки. Все люди на фото запечатлены со спины, их лиц не видно, однако авторы публикации убеждены, что это не кто иной, как знаменитый исполнитель со своими родными.

"Валерий Меладзе приехал в Россию. Судя по вывескам, гуляет на Рублёвке с дочкой Софико и внуком Георгием. Прилетел на день рождения: завтра малышу исполняется год", — отмечается в подписи к фото.

Что касается самого Валерия Меладзе, он не комментировал свой приезд в Россию.

Уточнения

Вале́рий Шота́евич Мела́дзе (груз. ვალერი შოთას ძე მელაძე, настоящее имя — Валериа́н; род. 23 июня 1965[…], Батуми, Аджарская АССР, Грузинская ССР, СССР) — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.