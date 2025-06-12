Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экономия топлива без капли усилий: приём, который работает даже на старых машинах
Салат, который удивит даже гурмана: как совместить несовместимое и получить безумно вкусное блюдо
Ваш маникюр снова в порядке: 5 секретов маскировки сколов лака на ногтях
Философия прощения: Цымбалюк-Романовская ответила на критику второй жены Джигарханяна
Почему таз стал символом свободы: истина о легенде XVII века
Почему ваши деньги на карте — это упущенная выгода? Эксперт объясняет
Запах в ущерб здоровью: почему ароматизированная туалетная бумага опасна для интимной зоны
Потратили на ремонт кучу денег, а стены всё равно выглядят неровно
Питомец ревнует к малышу или гостю: вы можете предотвратить это заранее

Живущий в Испании Валерий Меладзе удивил поклонников: что он делает в Москве?

0:49
Шоу-бизнес

Валерий Меладзе уже давно живёт в Испании, однако, несмотря на то что певец прочно обосновался за границей, недавно его заметили в Москве на Рублёвке.

Валерий Меладзе
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Валерий Меладзе

Меладзе гулял с дочерью и внуком. Telegram-канал "Светский хроник" опубликовал фотографию этой прогулки. Все люди на фото запечатлены со спины, их лиц не видно, однако авторы публикации убеждены, что это не кто иной, как знаменитый исполнитель со своими родными.

"Валерий Меладзе приехал в Россию. Судя по вывескам, гуляет на Рублёвке с дочкой Софико и внуком Георгием. Прилетел на день рождения: завтра малышу исполняется год", — отмечается в подписи к фото.

Что касается самого Валерия Меладзе, он не комментировал свой приезд в Россию.

Уточнения

Вале́рий Шота́евич Мела́дзе (груз. ვალერი შოთას ძე მელაძე, настоящее имя — Валериа́н; род. 23 июня 1965[…], Батуми, Аджарская АССР, Грузинская ССР, СССР) — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Ленивая, но вкусная: вот как из ничего сделать сытный ужин
Еда и рецепты
Ленивая, но вкусная: вот как из ничего сделать сытный ужин Аудио 
Грибной бум в Московской области: грибники радуются урожаю, но в лесу их поджидает сюрприз
Туризм
Грибной бум в Московской области: грибники радуются урожаю, но в лесу их поджидает сюрприз Аудио 
Популярное
Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом

Окучивание картофеля кажется делом нехитрым, но одна ошибка может стоить половины урожая. Разбираемся, как не погубить клубни своими руками.

Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом
Эти автомобили доводят до истерики: мотор проще выкинуть, чем починить
Эти автомобили доводят до истерики: мотор проще выкинуть, чем починить
Холодные вычисления — и жуткий итог: ИИ составил график конца человечества
Грибной бум в Московской области: грибники радуются урожаю, но в лесу их поджидает сюрприз
Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин
Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку
Эти автомобили почти не едят бензин — водители считают их находкой
Не игрушка и не корм – именно с него начинается счастливая кошачья жизнь
Не игрушка и не корм – именно с него начинается счастливая кошачья жизнь
Последние материалы
Философия прощения: Цымбалюк-Романовская ответила на критику второй жены Джигарханяна
Почему таз стал символом свободы: истина о легенде XVII века
Почему ваши деньги на карте — это упущенная выгода? Эксперт объясняет
Запах в ущерб здоровью: почему ароматизированная туалетная бумага опасна для интимной зоны
Потратили на ремонт кучу денег, а стены всё равно выглядят неровно
Питомец ревнует к малышу или гостю: вы можете предотвратить это заранее
Биометрия или ничего: что нужно знать, если у вас загранпаспорт старого образца
Не выбрасывайте шелуху от лука: как она сделает ваш урожай фантастическим
Мотор уже не ревет — он звучит из колонок по Bluetooth: спорткары Kia ушли в цифровую отставку
Тает, как мороженое, хрустит, как чипсы: настоящий бабушкин рецепт приготовления сала
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.