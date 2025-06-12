Благодарность без шуток: Виктория Макарская внезапно захотела поклониться в ноги хейтерам

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Об Антоне и Виктории Макарских нередко пишут в негативном ключе, считая их семью примером токсичных отношений. В последнее время такие слухи особенно распространились после того, как всплыло старое интервью артистов, в котором говорилось о том, что Антон полностью контролирует жену и даже вытер ей салфеткой губы от помады перед тем, как зайти вместе с ней в студию.

Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Антон и Виктория Макарские

Макарская прокомментировала в личном блоге высказывания хейтеров и неожиданно поблагодарила всех, кто не верит в её счастье с Антоном. Она призналась, что именно хейт помог ей стать ещё популярнее.

"Не знаю, кому надо было обливать грязью нашу счастливую семью в течение последних 10 дней, но сейчас я хочу поклониться им в ножки! После ваших несуразных сплетен и чудовищной клеветы вы привлекали к нашему творчеству огромное количество ценителей качественной живой музыки. Так что в очередной раз не прокатило у вас, сплетничающие врунишки, нас уничтожить. Живите теперь с этим", — заявила Макарская.

Уточнения

Виктория Николаевна Макарская (урожд. Морозова; род. 22 мая 1973, Витебск, Белорусская ССР) — певица, продюсер.



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