Плохого полно во мне: Маргарита Симоньян рассказала о своей борьбе с внутренними демонами

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян переживает тяжёлый период, пока её муж Тигран Кеосаян находится в коме. Журналистка благодарит всех, кто переживает и молится за него, однако ей приходится сталкиваться и с негативными комментариями в свой адрес. Маргарита рассказала в своём Telegram-канале, как она относится к хейту и к собственным недостаткам.

Фото: council.gov.ru by Пресс-служба Совета Федерации РФ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Маргарита Симоньян

Симоньян старается не принимать близко к сердцу всё то плохое, что про неё пишут, однако она не считает себя идеальной. Главный редактор RT перечислила недостатки, которые она сама в себе замечает.

"Плохого полно и про меня, и во мне. Первое стараюсь не замечать. Раньше легко получалось, теперь сложнее. А второе и не перечислить. До идеала как до Марса. Тут и уныние, и гневливость, и нетерпеливость, и страх, и суетность, и недостаток смирения, и много ещё чего. Стараюсь бороться", — поделилась Маргарита Симоньян.

Она добавила, что просит у Бога помощи, чтобы у неё лучше получалось выходить победительницей из этой борьбы.

"Каждый день прошу Господа помогать мне в этой борьбе", — заключила жена Тиграна Кеосаяна.

Уточнения

Маргари́та Симо́новна Симонья́н (род. 6 апреля 1980, Краснодар, РСФСР, СССР) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, медиаменеджер, пропагандистка, главный редактор и сценаристка.



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