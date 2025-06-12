От КАМАЗа к спокойствию: как новый муж Татьяны Булановой повлиял на её сны

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Татьяна Буланова счастлива с Валерием Рудневым, который младше певицы на 19 лет. Несмотря на то что супруги живут в разных городах и видятся не так часто, как хотелось бы, у них всё прекрасно в отношениях.

Фото: commons.wikimedia.org by Harbin harbin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Татьяна Буланова

Буланова рассказала в беседе с Леди Mail, что изменилось в её жизни с тех пор, как она вышла замуж за Руднева. Прежде ей приходилось всегда быть сильной и всё делать и решать самой, не ожидая ни от кого помощи. С появлением Валерия она смогла позволить себе расслабиться, поскольку он взял на себя все заботы.

Татьяна призналась, что раньше ей часто снился один и тот же сон: будто она ведёт КАМАЗ и не справляется с управлением. Только после того как она вышла замуж, этот кошмар перестал сниться.

"Сейчас я чувствую себя так, будто встретила водителя КАМАЗа и наконец-то могу жить с лёгким сердцем. И сон сниться перестал", — рассказала Буланова.

Уточнения

Татья́на Ива́новна Була́нова (в третьем браке Руднева; род. 6 марта 1969, Ленинград) — советская и российская эстрадная певица, актриса.



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