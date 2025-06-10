Похороны актрисы из Слово пацана Наталии Потаповой пройдут 11 июня в Москве

Похороны актрисы Наталии Потаповой состоятся 11 июня на Покровском кладбище в Москве. Отпевание пройдет в 10:00 в морге госпиталя № 3 (ул. Стартовая, д. 4, стр. 5). Информация пока предварительная, возможны уточнения.
Накануне смерти 73-летней актрисе стало плохо — она потеряла сознание и была экстренно госпитализирована. Врачи не смогли спасти Наталию Потапову, и 7 июня она ушла из жизни.
Дебют Потаповой в кино состоялся в 1974 году в фильме-спектакле "В восемнадцать мальчишеских лет". С 1976 года она служила в Театре Ермоловой, а за свою карьеру снялась в 94 проектах, среди которых:
Одной из ее последних работ стала роль бабы Шуры в сериале "Деревенский Фрейд", пишет сайт aif.ru.
По́хороны (захоронение похоронная процессия) — совокупность обрядов и действий, представляющих собой определённый способ обращения с телом умершего человека.
Моско́вский драмати́ческий теа́тр имени Марии Николаевны Ермо́ловой (Театр-центр имени Ермоловой) — драматический театр в Москве, образованный в 1925 году как передвижной. С 1946 года располагается в здании бывшего пассажа Постниковых.
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