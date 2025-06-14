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Виктория Боня пожаловалась на трудности воспитания дочери-подростка

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Шоу-бизнес

Вернувшаяся с гор Виктория Боня взялась за воспитание 13-летней дочери Анджелины.

Модель Виктория Боня с дочкой Анджелиной
Фото: Инстаграм Виктории Бони by неизвестен is licensed under public doman
Модель Виктория Боня с дочкой Анджелиной

Виктория Боня показала шкаф дочери Анджелины, в котором навела порядок. Она уверена, что сложенная одежда недолго останется в таком состоянии.

"Как ещё приучить ребёнка складывать всё по полочкам, если не примером", — написала под кадрами знаменитость.

Звезда "Дома-2" отметила, что засекает время, чтобы понять, как быстро на полках наследницы вновь окажется бардак.

Испугало Боню и то, что её дочь-подросток перестала завтракать по утрам. Зато девочка, по словам Виктории, активно кушает ночью, совершая набеги на холодильник.

Ранее Виктория Боня призналась, что на вершине Эвереста чётко поняла, что хочет родить ещё двоих детей — мальчика и девочку.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель, блогер, актриса, спортсмен.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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