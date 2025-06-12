Тропикана-мужчина: Галкин* показал себя в образе знойного красавца

Шоумен Максим Галкин* предстал перед подписчиками в соблазнительном образе.

Максим Галкин опубликовал в социальных сетях фото, на котором запечатлён в белых брюках и белой рубашке нараспашку на фоне скал, моря и пальм. Он сопроводил свой снимок экзотической мелодией.

Публика увидела в образе супруга Аллы Пугачёвой образ мачо-тропиканца.

"Есть песня тропикана-женщина, а тут тропикана-мужчина. Тот самый случай, когда на фото всё прекрасно! Максим, красота!";

"До чего же красив Максим. И природа очень красивая";

"Белый лотос, новый сезон";

"Максим, вы как супер герой", — писали фолловеры под постом шоумена.