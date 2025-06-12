Тропикана-мужчина: Галкин* показал себя в образе знойного красавца

Шоумен Максим Галкин* предстал перед подписчиками в соблазнительном образе.
Максим Галкин опубликовал в социальных сетях фото, на котором запечатлён в белых брюках и белой рубашке нараспашку на фоне скал, моря и пальм. Он сопроводил свой снимок экзотической мелодией.
Публика увидела в образе супруга Аллы Пугачёвой образ мачо-тропиканца.
"Есть песня тропикана-женщина, а тут тропикана-мужчина. Тот самый случай, когда на фото всё прекрасно! Максим, красота!";
"До чего же красив Максим. И природа очень красивая";
"Белый лотос, новый сезон";
"Максим, вы как супер герой", — писали фолловеры под постом шоумена.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991).
Макси́м Алекса́ндрович Га́лкин (род. 18 июня 1976, Наро-Фоминский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский, израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий «Первого канала".
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