Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Водители теряют до 30% топлива просто из-за этой привычки — пора переучиться
Парша больше не страшна: одно простое средство из кухни защитит ваши деревья
Как сэкономить до 70% на стирке: секреты правильного выбора программы
Элита труда? Почему гибридный формат остаётся недоступным для большинства
Вот откуда всё начиналось: самый атмосферный район Барселоны манит в любое время года
Коррозия больше не страшна: прорыв в технологии покрытий
5 простых способов заменить пектин в домашних джемах: откройте новые горизонты вкуса
Вы можете выглядеть моложе, если начнёте правильно ухаживать за этими зонами тела
Вой, грязь и антисанитария: как судебные приставы спасли животных в Подмосковье

Тропикана-мужчина: Галкин* показал себя в образе знойного красавца

0:50
Шоу-бизнес

Шоумен Максим Галкин* предстал перед подписчиками в соблазнительном образе.

Шоумен Максим Галкин
Фото: Инстаграм Максима Галкина by неизвестен is licensed under public doman
Шоумен Максим Галкин

Максим Галкин опубликовал в социальных сетях фото, на котором запечатлён в белых брюках и белой рубашке нараспашку на фоне скал, моря и пальм. Он сопроводил свой снимок экзотической мелодией.

Публика увидела в образе супруга Аллы Пугачёвой образ мачо-тропиканца.

"Есть песня тропикана-женщина, а тут тропикана-мужчина. Тот самый случай, когда на фото всё прекрасно! Максим, красота!";

"До чего же красив Максим. И природа очень красивая";

"Белый лотос, новый сезон";

"Максим, вы как супер герой", — писали фолловеры под постом шоумена.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991).

Макси́м Алекса́ндрович Га́лкин (род. 18 июня 1976, Наро-Фоминский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский, израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий «Первого канала".

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Не целуйте кошку в нос — вы даже не представляете, чем это может обернуться
Домашние животные
Не целуйте кошку в нос — вы даже не представляете, чем это может обернуться Аудио 
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере
Домашние животные
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере Аудио 
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки
Домашние животные
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки Аудио 
Популярное
Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом

Окучивание картофеля кажется делом нехитрым, но одна ошибка может стоить половины урожая. Разбираемся, как не погубить клубни своими руками.

Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом
Грибной бум в Московской области: грибники радуются урожаю, но в лесу их поджидает сюрприз
Грибной бум в Московской области: грибники радуются урожаю, но в лесу их поджидает сюрприз
Эти автомобили доводят до истерики: мотор проще выкинуть, чем починить
Не игрушка и не корм – именно с него начинается счастливая кошачья жизнь
Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин
Эти автомобили почти не едят бензин — водители считают их находкой
Один из боксёрских поединков мечты стал реальностью: подерутся две мировые звезды
Не спешите тратить 8 тысяч: старый аккумулятор часто спасает крошечная замена
Не спешите тратить 8 тысяч: старый аккумулятор часто спасает крошечная замена
Последние материалы
Водители теряют до 30% топлива просто из-за этой привычки — пора переучиться
Парша больше не страшна: одно простое средство из кухни защитит ваши деревья
Как сэкономить до 70% на стирке: секреты правильного выбора программы
Элита труда? Почему гибридный формат остаётся недоступным для большинства
Вот откуда всё начиналось: самый атмосферный район Барселоны манит в любое время года
Коррозия больше не страшна: прорыв в технологии покрытий
Тропикана-мужчина: Галкин* показал себя в образе знойного красавца
5 простых способов заменить пектин в домашних джемах: откройте новые горизонты вкуса
Вы можете выглядеть моложе, если начнёте правильно ухаживать за этими зонами тела
Вой, грязь и антисанитария: как судебные приставы спасли животных в Подмосковье
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.