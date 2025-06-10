Ани Лорак показала красавицу-дочь в день рождения наследницы

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Ани Лорак трогательно поздравила дочь Софию Налчаджиоглу. Девочке исполнилось 14 лет.

Фото: Инстаграм Ани Лорак by неизвестен is licensed under public doman Певица Ани Лорак с дочерью

Ани Лорак опубликовала в социальных сетях фото в день рождения дочери. На снимках она показала разные этапы взросления Софии. На первых снимках девочка запечатлена ещё совсем маленькой, а на последующих фото она предстала подростком.

"С Днём рождения, моя любимая доченька! Ты — мой свет, моя гордость, моё солнце. Сияй. Люби и уважай себя. Будь счастлива каждую секунду. Я всегда с тобой!" — написала под кадрами Лорак.

Дочь певицы родилась 9 июня 2011 года в браке с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Брак распался. В марте 2025 года Ани Лорак вышла замуж во второй раз. Её мужем стал гражданин Испании Исаак Виджраку.

Ранее телеведущая Юлия Барановская устроила фотосессию с дочерью и сыновьями.

Уточнения

А́ни Ло́рак (укр. Ані Лорак; настоящее имя — Кароли́на Миросла́вовна Куе́к (укр. Кароліна Мирославівна Куєк); род. 27 сентября 1978, Кицмань, Черновицкая область) — украинская эстрадная певица, композитор, поэтесса, телеведущая. В 2010-е годы достигла популярности в России.



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