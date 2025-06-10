Досталось Сердюкову: у Бородиной случился конфликт с Линой Джебисашвили

Ксения Бородина поссорилась с Линой Джебисашвили в шоу "Сокровища императора". Удар в противостоянии женщин принял на себя Николай Сердюков.
Ксения Бородина, которая получила образование психолога, решила дать профессиональный совет Лине Джебисашвили, однако ей не понравились непрошенные советы.
Лина назвала Бородину "Бузовой с Алиэкспресс". Не упустила она шанса и раскритиковать возлюбленного звезды "Дома-2" Николая Сердюкова.
"Честно, до сих пор не понимаю, кто такой Коля Сердюков. Ну парень Ксюши Бородиной... Этот шпингалет с бородой — фиг пойми, кто такой. Он просто выпендривается", — дала волю словам Джебисашвили.
Лина отметила, что Бородина проявляет к Сердюкову гораздо больше любви, чем он к ней.
Ксения считает, что Лина так говорит, потому что ей завидно смотреть на её личное счастье.
Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.
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