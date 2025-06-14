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Татьяна Брухунова посоветовала к прочтению четыре отличные книги

Шоу-бизнес

Жена Евгения Петросяна перечислила четыре книги, которые она прочитала в последнее время с удовольствием.

книги
Фото: Wikipedia by Inayaysad, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
книги

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова отличается любовью к театральному искусству и к литературе.

Женщина периодически делится с подписчиками рекомендациями о прочтении тех или иных книг.

"Четыре отличные книги в карусели, которые я прочитала/ прослушала этой весной!" — написала супруга юмориста.

Татьяна посоветовала публике обратить внимание на произведение Тамары Карсавиной "Театральная улица". Понравилась Брухуновой и книга Себестьяна Фитцека "23-й пассажир". В её рекомендации также входят книга российского журналиста и литературного критика Павла Басинского "Лев Толстой: Бегство из рая". Под впечатлением она осталась также и от романа "Лебединая песнь" Ирины Головкиной.

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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