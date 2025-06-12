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Хотела, но передумала: вот почему Ксения Бородина решила не приглашать Кадышеву на свадьбу

1:05
Шоу-бизнес

Ксения Бородина и Николай Сердюков вовсю готовятся к празднованию свадьбы, которая обещает стать грандиозным и впечатляющим событием. На их празднике будут действовать определённые правила, например, гости не должны снимать видео или фотографировать.

Надежда Кадышева
Фото: commons.wikimedia.org by El Pantera, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Надежда Кадышева

"В пригласительном написано, чтобы люди в этот день ничего не снимали и не выкладывали контент. Для этого есть специально приглашённые люди, видеооператоры и так далее. Мы хотим, чтобы все отдыхали. Я не люблю эту историю, когда все сидят в телефонах. Мы очень готовимся", — объяснила Бородина в шоу "Кстати" на платформе VK.

Также Ксения призналась, что хотела, чтобы почётной гостьей на свадьбе стала Надежда Кадышева, однако из-за того, что певица обрела новую волну популярности, её гонорары резко взлетели.

"Слушай, честно могу сказать, я очень хотела Кадышеву. Но она… вот ругаться нельзя: нет слов, какая дорогая!" — пожаловалась знаменитость.

Уточнения

Наде́жда Ники́тична Ка́дышева (род. 1 июня 1959, Горкино, Лениногорский район, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — советская и российская фолк-певица, солистка ансамбля «Золотое кольцо»; народная артистка России (1999).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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