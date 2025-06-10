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Стало известно, какую роль получил в кино Михаил Ефремов

1:10
Шоу-бизнес

В 2026 году Михаил Ефремов примет участие в съёмках фильма режиссёра Сергея Кальварского. Актёру дали главную роль в кинокартине.

Михаил Ефремов
Фото: wikimedia.org by putnik, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Михаил Ефремов

Вышедший из тюрьмы по УДО Михаил Ефремов включится в следующем году в работу по профессии.

Ранее бывшая жена Ефремова высказалась по поводу слухов о тюремном романе актёра.

"В будущем году будет сниматься у меня в сериале-антиутопии. Он сыграет главную роль. Подробностей пока раскрывать не могу", — цитирует слова режиссёра aif.ru.

Название фильма пока держится в тайне. Имена актёров, которые будут играть с Ефремовым в одном проекте, тоже не разглашаются.

Кальварский признался, что возможность съёмок с Ефремовым в главной роли рассматривалась ещё тогда, когда актёр находился в местах лишения свободы.

Ранее озвучивался размер гонорара артиста. Сообщалось, что Ефремов может получить почти 13 миллионов рублей за свою работу в кино, однако данную информацию опровергли представители артиста.

Уточнения

Ефремов Михаил: Ефремов, Михаил Олегович (род. 1963) — советский, российский актёр театра, кино и дубляжа, театральный режиссёр, телеведущий.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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