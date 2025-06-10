Испанцы зажгли под известную на весь мир советскую песню в Волшебную ночь

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Какая советская песня так полюбилась европейцам, что они устроили танцы под красивую композицию, сообщает EADaily.

Фото: unsplash.com by Puk Khantho, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Руки на клавишах

В рамках мероприятия "Волшебная ночь", организованного в живописном испанском городе Альбасете, являющемся столицей одноимённой провинции региона Кастилия-Ла-Манча, местные торговые заведения приняли участие в необычной инициативе, оставаясь открытыми до полуночи по местному времени.

Особенностью программы стал музыкальный сюрприз: коллектив Swinging Cats исполнил оригинальную версию легендарной советской песни "Подмосковные вечера", вызвав живой отклик среди местных жителей, принимавших активное участие в праздничных мероприятиях.

История появления знаменитого хита началась в 1956 году, когда известный советский композитор Василий Соловьёв-Седой вместе с талантливым поэтом Владимиром Матусовым создали музыкальную композицию специально для киноленты "Дни спартакиады", посвящённую Всесоюзному спортивному фестивалю. Первоначально песня исполнялась в фильме исключительно как звуковое сопровождение и осталась почти незамеченной зрителями. Однако вскоре её случайно включили на одной из радиостанций, и неожиданность заключалась в огромном отклике аудитории: сотни тысяч писем поступили в адрес Радиокомитета с просьбой вновь исполнить любимую мелодию, воспевающую ночную реку, словно сотканную из серебристого света луны.

Кульминационным моментом истории стало событие 1957 года, когда эта романтическая композиция стала официальной темой VI Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, прошедшего в Москве. Сам автор, Василий Соловьёв-Седой, был приятно удивлён и удостоился высшей награды фестиваля — Золотой медали и первой премии.

Со временем "Подмосковные вечера" приобрели статус мировой классики, часто использовались в качестве саундтреков к фильмам и мультфильмам, были адаптированы множеством исполнителей и коллективов, прозвучали на множестве иностранных языков, включая английский, немецкий, итальянский, французский, китайский, японский, арабский, португальский, датский и многие другие языки.

Уточнения

Васи́лий Па́влович Соловьёв-Седо́й (настоящая фамилия Соловьёв; 12 [25] апреля 1907, Санкт-Петербург — 2 декабря 1979, Ленинград) — советский композитор, пианист и общественный деятель. Герой Социалистического Труда (1975), народный артист СССР (1967).



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