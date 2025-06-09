Раскрыты причины резких нападок Киркорова в адрес невесты Григория Лепса

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Психолог Марианна Абравитова профессионально оценила конфликт Филиппа Киркорова с невестой Григория Лепса Авророй Кибой.

Фото: ВК-аккаунт Григория Лепса by неизвестен is licensed under public doman Певец Григорий Лепс с невестой Авророй Киба

В шоу "Мастер игры" Филипп Киркоров отчитал юную невесту Григория Лепса Аврору Кибу, заявив, что она не воспринимается как личность, а в ней видят только "чью-то девушку".

Марианна Абравитова отметила, что эпитет девушка Григория Лепса уже позволяет Авроре Кибе выделяться в общественном пространстве.

"Лепс, будучи звездой, талантливым и, можно сказать, гениальным артистом и исполнителем, выбрал именно её. Значит она какая-то особенная, значит, в ней есть что-то уникальное, эксклюзивное", — цитирует слова эксперта интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Если Аврора Киба не проявит себя как яркая личность, то в общественном сознании она так и останется возлюбленной народного артиста России. Это, по мнению эксперта, может сделать её привлекательной для других мужчин.

Абравитова охарактеризовала Киркорова как острого ня язык артиста с высоким интеллектуальным уровнем.

"Не думаю, что в данном случае есть чему завидовать Лепсу, просто у Киркорова есть свое мнение в отношении всего и всех", — объяснила психолог.

Ранее Аврора Киба объяснила Киркорову, почему она всё же является личностью.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец.



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