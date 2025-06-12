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Ольга Бузова не смогла прийти на МУЗ-ТВ из-за питомца: её признание тронуло всех

1:06
Шоу-бизнес

Ольга Бузова уже много лет была почётной гостьей премии МУЗ-ТВ, но в этом году она неожиданно пропустила церемонию. Знаменитость рассказала в личном блоге, что её заставило не прийти на премию.

Ольга Бузова
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Ольга Бузова

Оказалось, причиной стала любимая собака Бузовой, которая в последние годы жила у отца Ольги из-за её постоянных разъездов. Звезда переживала из-за того, что у питомца обнаружились проблемы со здоровьем, и сразу же после возвращения в Москву со съёмок шоу "Звёзды в джунглях" поспешила к четвероногой любимице.

"Первым делом с вокзала поехала в стационар к моей пуговке. Евочка уже взрослая… Стала резко худеть, много писать не буду, плакать начинаю. Вчера папа отвёз её к эндокринологу, и было принято решение оставить её под наблюдением у профессионалов на несколько дней. Господи, как же хочется, чтобы моя бусинка поправилась, соскучилась безумно. Те, у кого есть питомцы, поймут меня как никто другой…" — написала Ольга.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, РСФСР, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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