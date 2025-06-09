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Весь арсенал использует: стало известно, как омолаживается Дима Билан

1:24
Шоу-бизнес

Выяснилось, как 43-летнему Диме Билану удаётся выглядеть гораздо моложе своего возраста.

Дима Билан
Фото: wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дима Билан

Косметолог Марият Мухина уверена, что Дима Билан не делал пластические операции, однако прибегал к процедурам по омоложению лица.

Ранее певец Прохор Шаляпин признался, что делал пластические операции.

"Дима Билан регулярно делает процедуры для всех уровней тканей лица. Это заметно по натянутой коже и отсутствию носогубных складок. Эффект достигается регулярными аппаратными процедурами и инъекциями", — цитирует слова специалиста "Абзац".

Мухина считает, что артист применяет препараты, помогающие поддерживать связки в скуловой зоне. Она отметила, что Билан заботится также и о своих губах, так как с возрастом губы имеют свойство утончаться.

"Весь арсенал современной косметологии Дима использует", — выразил своё мнение косметолог.

Специалист считает, что хорошей альтернативой пластической хирургии является процедуры аппаратной медицины.

Поклонники Билана считают, что возраст не властен над певцом. Особенно публику поразила моложавость артиста, когда он сбрил бороду и усы. Фанаты победителя "Евровидения" заявляли, что певец скинул 10 лет возраста.

Уточнения

Ди́ма Никола́евич Била́н (имя при рождении — Ви́ктор Никола́евич Бела́н; род. 24 декабря 1981, Усть-Джегута, Карачаево-Черкесская АО, Ставропольский край, СССР) — российский певец, автор песен, актёр кино и дубляжа; заслуженный артист Российской Федерации (2018).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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