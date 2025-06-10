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Отец Илона Маска в Москве угостился борщом и похвалил Владимира Путина

2:06
Шоу-бизнес

Отец миллиардера Илона Маска, который гостит в Москве, попробовал блюда национальной русской кухни, погулял по Красной площади и выразил восхищение президентом РФ Владимиром Путиным.

Красная площадь
Фото: Yükleyenin kendi çalışması by W. Bulach, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Красная площадь

Отец основателя SpaceX Эррол Маск поделился мнением касательно восприятия России в международном пространстве.

Отметив 79-летие, Эррол подчеркнул значимость фигуры российского лидера на международной арене.

"Думаю, он (Путин. — Прим. ред.) — очень впечатляющий человек, очень впечатляющий и устойчивый. Это он доказал", — цитирует слова Маска РИА "Новости".

Остановимся подробнее на впечатлениях пожилого инженера, которыми он делился с репортёрами после визита. Воспоминания Эррола переносят нас в детство, когда мальчик впервые услышал о запуске советского космического аппарата и начал всерьёз интересоваться небесами.

Завершая мероприятие, отец знаменитого изобретателя решил поделиться собственными взглядами на политическую ситуацию в глобальном масштабе. По словам Масека, западная пресса сознательно создаёт негативный образ России, предоставляя читателям недостоверную информацию.

Сам Эррол оказался покорён атмосферой столицы нашей страны.

"Я поражён размерами Москвы, её чистотой и тем, какие здесь чудесные дороги. Её здания напоминают мне о Древнем Риме. Как по мне, весь мир должен больше знать о Москве", — выразил своё мнение Эррол.

Известно, что путешественник останавливался в гостинице "Метрополь". Зафиксированы данные о посещении Красной площади и спуске в столичное метро. Источники сообщают, что гастрономические предпочтения гостя включали блюдо русской кухни — борщ, знаменитые русские пельмени и фирменные пожарские котлеты, подаваемые с картофельным пюре. Отмечается, что трапеза вызвала бурю положительных эмоций у посетителя.

Уточнения

И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер, государственный, политический и общественный деятель.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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