Внучка экс-президента Узбекистана встала на защиту невесты Лепса после нападок Киркорова

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Внучка первого президента Узбекистана, блогерша Мариам Тилляева объяснила, почему Аврора Киба права, отвечая на оскорбления Филиппа Киркорова.

Фото: Инстаграм Авроры Кибы by неизвестен is licensed under public doman Невеста Григорий Лепса Аврора Киба

Внучка бывшего главы Узбекистана встала на защиту юной невесты Григория Лепса, которую отчитал Филипп Киркоров. Король российской эстрады упрекнул девушку в том, что он она не является самостоятельной личностью, поэтому он видит в ней только девушку Лепса.

Тилляева отметила, что очень хорошо понимает Аврору Кибу, которая воспринимает артистов как людей, которые развлекали её семью на корпоративах. Девушка с детства привыкла видеть в артистах лишь тех, кого нанимали её родители для весёлого досуга.

Внучка президента Узбекистана тоже вспомнила своё детство в окружении Джей Ло, Канье Уэста, Ксении Собчак, Иванушки International и других звёзд.

Ранее Аврора Киба написала гневный пост в социальных сетях, в котором ответила на упрёки Киркорова.

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор; народный артист Российской Федерации (2022).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.