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Директор Валдиса Пельша прокомментировал сообщения о долгах телеведущего

0:51
Шоу-бизнес

Директор Валдиса Пельша Александр Качан высказался о предполагаемых долгах ведущего шоу "Угадай мелодию".

Телеведущий Валдис Пельш
Фото: ВК-аккаунт Валдиса Пельша by неизвестен is licensed under public doman
Телеведущий Валдис Пельш

Представитель Валдиса Пельша не подтвердил сообщения о том, что звезда ТВ задолжал ФНС более двух миллионов рублей.

"Не в курсе", — цитирует слова Качана URA.RU.

Telegram-канал SHOT писал, Пельш должен налоговой 2,5 миллиона рублей. Сообщалось, что весной его долг вырос на один миллион всего за неделю. За это якобы Валдис рискует получить запрет на выезд из РФ.

Источник отмечает, что компании Пельша "РД Студия" и "Документалист" приносят ему стабильный доход в сумме почти 20 миллионов рублей в год. Проблем с бизнесом у звезды ТВ не возникало.

Уточнения

Ва́лдис Эйже́нович (Евгеньевич) Пельш (латыш. Valdis Pelšs; род. 5 июня 1967 года, Рига, Латвийская ССР, СССР) — советский и российский актёр театра, кино и телевидения, телеведущий, режиссёр телевидения, телепродюсер, шоумен, путешественник, певец и рок-музыкант. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Директор Валдиса Пельша прокомментировал сообщения о долгах телеведущего
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