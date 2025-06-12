Хотела бы сажать цветочки: Татьяна Лазарева** рассказала, как мечтает жить на самом деле

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Историк Тамара Эйдельман* (внесена Минюстом в реестр иноагентов) побеседовала с Татьяной Лазаревой** (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга).

Фото: commons.wikimedia.org by Igor Bartashov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Татьяна Лазарева

Лазарева** сейчас живёт в Испании. Телеведущая неоднократно высказывалась о том, что статус преступницы приносит ей боль. Она уверена, что её несправедливо признали иноагентом и террористкой.

На этот раз Лазарева** раскрыла своё сокровенное желание, не связанное с политикой. Она хотела бы простой и мирной жизни, обычных человеческих радостей и гармонии. Интервью Лазаревой** опубликовано на YouTube.

"Это свойственно человеку: стараться меньше создавать проблем и жить в привычном мире, где чёрное и белое. Так проще жить. И я бы очень хотела жить и не быть ни иноагентом, ни уголовницей, а просто… не знаю, цветочки сажать", — призналась ведущая.

Уточнения

Татья́на Ю́рьевна Ла́зарева (род. 21 июля 1966, Новосибирск) — российская актриса телевидения и дубляжа, телеведущая, певица, ютубер, общественный деятель.



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