Хотела бы сажать цветочки: Татьяна Лазарева** рассказала, как мечтает жить на самом деле

Историк Тамара Эйдельман* (внесена Минюстом в реестр иноагентов) побеседовала с Татьяной Лазаревой** (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга).
Лазарева** сейчас живёт в Испании. Телеведущая неоднократно высказывалась о том, что статус преступницы приносит ей боль. Она уверена, что её несправедливо признали иноагентом и террористкой.
На этот раз Лазарева** раскрыла своё сокровенное желание, не связанное с политикой. Она хотела бы простой и мирной жизни, обычных человеческих радостей и гармонии. Интервью Лазаревой** опубликовано на YouTube.
"Это свойственно человеку: стараться меньше создавать проблем и жить в привычном мире, где чёрное и белое. Так проще жить. И я бы очень хотела жить и не быть ни иноагентом, ни уголовницей, а просто… не знаю, цветочки сажать", — призналась ведущая.
Татья́на Ю́рьевна Ла́зарева (род. 21 июля 1966, Новосибирск) — российская актриса телевидения и дубляжа, телеведущая, певица, ютубер, общественный деятель.
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