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Неужели правда? Пользователи Сети увидели в словах Алсу тайный намёк на воссоединение с Яном Абрамовым

1:37
Шоу-бизнес

После громкого развода с Яном Абрамовым ничто не предвещало, что Алсу вновь может с ним воссоединиться. Несмотря на то что Алсу — добрый и отзывчивый человек, до сих пор было понятно, что она поставила жирную точку в отношениях с бывшим мужем, однако теперь певица опубликовала в личном блоге пост, смысл которого навёл подписчиков на мысль о том, что всё возможно в этой жизни.

Алсу
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алсу

Алсу рассказала, что только что прочитала книгу о взаимоотношениях, которая помогла ей по-новому взглянуть на конфликты между супругами и понять глубинные причины всех недопониманий.

"Ни для кого не секрет, что одна из главных составляющих благополучных длительных отношений — это диалог. В первую очередь, оказывается, надо качественно разговаривать о нашем прошлом", — написала Алсу.

Она порассуждала о том, что именно такой диалог может стать ключом к созданию по-настоящему гармоничного союза, которому не грозят никакие расставания.

"Что вы думаете о том, что, если посмотреть на партнёра сквозь призму трудностей, которые ему пришлось пережить, вы начнёте больше сочувствовать и принимать его и меньше видеть в нём противника? Из этого поняла — сопереживание и принятие трудностей прошлого друг друга — залог отношений вашей мечты. А теперь надо это как-то применить", — поделилась Алсу.

Пользователи Сети отреагировали на эту запись, выразив сомнения в том, что можно склеить то, что уже давно разбито, и высказались о том, что лучше не возвращаться в прошлое, а жить в настоящем.

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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