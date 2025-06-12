Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Работаем без выходных: россиянам рассказали о новой шестидневной рабочей неделе
Вин Дизель снова за рулём: секреты финальной части Форсаж 11
Лицо устало, а отпуск ещё не скоро: макияж, который спасает самооценку
Мутные фары — не повод бежать в сервис: неожиданное применение лука на дороге
Поворотный момент жизни наступает незаметно — и он не про кризис среднего возраста
Неожиданный лидер: какая страна стала самой желанной для российских путешественников
Почки молчат, пока не станет поздно: 5 признаков, которые нельзя игнорировать
Это удобрение работает медленно, но точно: гортензии покрываются цветами, как в Голливуде
Стая на двух лапах вошла в города: пингвины захватывают всё, что оставили люди

Фанаты в восторге: легендарная рок-группа 60-х до сих пор удерживает рекорд альбома 50 лет спустя

1:16
Шоу-бизнес

Спустя более 50 лет после своего выпуска альбом Pink Floyd под названием The Dark Side of the Moon по-прежнему удерживает один из самых впечатляющих рекордов в истории Billboard.

Концерт Pink Floyd
Фото: commons.wikimedia.org by Craig ONeal, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Концерт Pink Floyd

Легендарный альбом 1973 года, в который вошли такие культовые треки, как Money, Us and Them и The Great Gig in the Sky, провёл 989 недель в чарте Billboard 200.

Недавно альбом The Dark Side of the Moon совершил заметный скачок с 42-го на 24-е место в чарте Billboard Top Album Sales, который учитывает только физические покупки.

Цифры доказывают, что фанаты не просто транслируют альбом — они всё ещё покупают его толпами, даже десятилетия спустя.

С возвращением винила пластинка также заняла 15-е место в чарте виниловых альбомов.

С точки зрения общих продаж The Dark Side of the Moon продолжает затмевать конкурентов. С более чем 45 миллионами проданных копий по всему миру он превзошёл классические альбомы, такие как Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band группы The Beatles и Bad Майкла Джексона.

Уточнения

Pink Floyd (рус. Пинк Флойд) — британская рок-группа, знаменитая своими продолжительными композициями и объединёнными в тематические сюиты песнями, звуковыми экспериментами, философскими текстами, дизайном обложек альбомов и грандиозными концертными шоу.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку
Авто
Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку Аудио 
Эти автомобили почти не едят бензин — водители считают их находкой
Авто
Эти автомобили почти не едят бензин — водители считают их находкой
Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом
Садоводство, цветоводство
Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом Аудио 
Популярное
Эти автомобили доводят до истерики: мотор проще выкинуть, чем починить

Когда мотор проще выкинуть, чем отремонтировать — значит, вы попали в наш антирейтинг. Вот машины, где капремонт не имеет смысла.

Эти автомобили доводят до истерики: мотор проще выкинуть, чем починить
Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом
Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом
Грибной бум в Московской области: грибники радуются урожаю, но в лесу их поджидает сюрприз
Холодные вычисления — и жуткий итог: ИИ составил график конца человечества
Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин
Эти автомобили почти не едят бензин — водители считают их находкой
Не игрушка и не корм – именно с него начинается счастливая кошачья жизнь
Один из боксёрских поединков мечты стал реальностью: подерутся две мировые звезды
Один из боксёрских поединков мечты стал реальностью: подерутся две мировые звезды
Последние материалы
Работаем без выходных: россиянам рассказали о новой шестидневной рабочей неделе
Вин Дизель снова за рулём: секреты финальной части Форсаж 11
Лицо устало, а отпуск ещё не скоро: макияж, который спасает самооценку
Мутные фары — не повод бежать в сервис: неожиданное применение лука на дороге
Поворотный момент жизни наступает незаметно — и он не про кризис среднего возраста
Неожиданный лидер: какая страна стала самой желанной для российских путешественников
Почки молчат, пока не станет поздно: 5 признаков, которые нельзя игнорировать
Это удобрение работает медленно, но точно: гортензии покрываются цветами, как в Голливуде
Стая на двух лапах вошла в города: пингвины захватывают всё, что оставили люди
Идеальная формула продуктивности: вот как нужно работать, чтобы давать наилучший результат
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.