Фанаты в восторге: легендарная рок-группа 60-х до сих пор удерживает рекорд альбома 50 лет спустя

Спустя более 50 лет после своего выпуска альбом Pink Floyd под названием The Dark Side of the Moon по-прежнему удерживает один из самых впечатляющих рекордов в истории Billboard.

Легендарный альбом 1973 года, в который вошли такие культовые треки, как Money, Us and Them и The Great Gig in the Sky, провёл 989 недель в чарте Billboard 200.

Недавно альбом The Dark Side of the Moon совершил заметный скачок с 42-го на 24-е место в чарте Billboard Top Album Sales, который учитывает только физические покупки.

Цифры доказывают, что фанаты не просто транслируют альбом — они всё ещё покупают его толпами, даже десятилетия спустя.

С возвращением винила пластинка также заняла 15-е место в чарте виниловых альбомов.

С точки зрения общих продаж The Dark Side of the Moon продолжает затмевать конкурентов. С более чем 45 миллионами проданных копий по всему миру он превзошёл классические альбомы, такие как Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band группы The Beatles и Bad Майкла Джексона.

Pink Floyd (рус. Пинк Флойд) — британская рок-группа, знаменитая своими продолжительными композициями и объединёнными в тематические сюиты песнями, звуковыми экспериментами, философскими текстами, дизайном обложек альбомов и грандиозными концертными шоу.



