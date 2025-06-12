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Виктория Дайнеко поделилась сокровенным: вот чего ей больше всего не хватает с мужем

0:47
Шоу-бизнес

Недавно Виктория Дайнеко вышла замуж за Беркели Овезова. У них обоих есть дети от предыдущих браков, и все девочки. Теперь певица заговорила о желании, чтобы у них появился братик.

Виктория Дайнеко
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Виктория Дайнеко

Дайнеко пока не знает, когда она собирается осуществить это желание, однако она уверена, что рано или поздно это случится, ведь и её муж тоже хотел бы снова стать отцом.

"Я не знаю, когда это может произойти, но то, что я хотела бы иметь ещё детей, — это факт, и мой муж тоже. Все дети прекрасны, но у нас уже трое девчонок на двоих, если бы появился брат для них — это было бы здорово. Парня нам точно не хватает", — рассказала Виктория.

Об этом сообщает Telegram-канал "Звездач".

Уточнения

Викто́рия Петро́вна Дайне́ко (род. 12 мая 1987, Кировский, Талды-Курганская область, Казахская ССР) — российская певица и актриса.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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