Новое откровение Гогунского о женщинах: эта книга многих пугает, но актёра она вдохновляет

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Недавно Виталий Гогунский оказался в центре внимания. Пользователи Сети бурно обсуждали его противоречивое высказывание о том, что женщина не имеет право грустить при мужчине. Теперь актёр дал новое интервью Ксении Собчак и заявил, что, прочитав "Домострой", понял, как он смотрит на отношения.

Фото: commons.wikimedia.org by Виктория тихонова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Виталий Гогунский

"В Священном Писании написано: "Да убоится жена мужа своего". И я с учётом всех ситуаций в жизни осознал: женщина в хорошем настроении — Божий дар. Женщина в плохом настроении — наказание", — высказался Виталий Гогунский.

В ответ на эти слова Собчак спросила, считает ли Гогунский себя абьюзером, однако он уверен, что это определение к нему абсолютно не подходит. Виталий убеждён, что его желание, чтобы женщина всегда была радостной, законное, поскольку, по мнению актёра, он делает всё, чтобы жизнь была похожа на сказку.

"Я всё даю: и квартиру в центре Москвы, и машину, и Милан, и Мальдивы. Это мой монастырь. У всех он свой", — заключил Гогунский.

Уточнения

Вита́лий Евге́ньевич Гогу́нский (род. 14 июля 1978, Кременчуг, Полтавская область, Украинская ССР, СССР) — российский актёр кино и телевидения, певец, композитор, продюсер и телеведущий.



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