Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вкусно и недорого: куда идти за пастой и вином в Милане, не разорившись
Это не буря — это вторжение: Сахара вышла за пределы континента
Собака рычит на других: возможно, она просто боится — и ждёт вашей помощи
Рынок новостроек Москвы рухнул: эксперты бьют тревогу – что происходит
Прическа за 5 минут: 5 способов использовать крабик для модного летнего образа
Искусственную кровь создали в Японии: она обладает чудо-возможностями
Поживём — увидим: Орландо Блум намекнул на будущее Пиратов Карибского моря
Этот трюк с солью меняет всё: простой рассол превращает грудку в нежнейшее мясо
Кажутся устаревшими, но именно они тянут с того света: изобретения, которые продолжают спасать жизни при ДТП

Новое откровение Гогунского о женщинах: эта книга многих пугает, но актёра она вдохновляет

1:08
Шоу-бизнес

Недавно Виталий Гогунский оказался в центре внимания. Пользователи Сети бурно обсуждали его противоречивое высказывание о том, что женщина не имеет право грустить при мужчине. Теперь актёр дал новое интервью Ксении Собчак и заявил, что, прочитав "Домострой", понял, как он смотрит на отношения.

Виталий Гогунский
Фото: commons.wikimedia.org by Виктория тихонова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Виталий Гогунский

"В Священном Писании написано: "Да убоится жена мужа своего". И я с учётом всех ситуаций в жизни осознал: женщина в хорошем настроении — Божий дар. Женщина в плохом настроении — наказание", — высказался Виталий Гогунский.

В ответ на эти слова Собчак спросила, считает ли Гогунский себя абьюзером, однако он уверен, что это определение к нему абсолютно не подходит. Виталий убеждён, что его желание, чтобы женщина всегда была радостной, законное, поскольку, по мнению актёра, он делает всё, чтобы жизнь была похожа на сказку.

"Я всё даю: и квартиру в центре Москвы, и машину, и Милан, и Мальдивы. Это мой монастырь. У всех он свой", — заключил Гогунский.

Уточнения

Вита́лий Евге́ньевич Гогу́нский (род. 14 июля 1978, Кременчуг, Полтавская область, Украинская ССР, СССР) — российский актёр кино и телевидения, певец, композитор, продюсер и телеведущий.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку
Авто
Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку Аудио 
Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом
Садоводство, цветоводство
Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом Аудио 
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере
Домашние животные
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере Аудио 
Популярное
Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом

Окучивание картофеля кажется делом нехитрым, но одна ошибка может стоить половины урожая. Разбираемся, как не погубить клубни своими руками.

Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом
Эти автомобили доводят до истерики: мотор проще выкинуть, чем починить
Эти автомобили доводят до истерики: мотор проще выкинуть, чем починить
Грибной бум в Московской области: грибники радуются урожаю, но в лесу их поджидает сюрприз
Эти автомобили почти не едят бензин — водители считают их находкой
Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин
Не игрушка и не корм – именно с него начинается счастливая кошачья жизнь
Холодные вычисления — и жуткий итог: ИИ составил график конца человечества
Один из боксёрских поединков мечты стал реальностью: подерутся две мировые звезды
Один из боксёрских поединков мечты стал реальностью: подерутся две мировые звезды
Последние материалы
Прическа за 5 минут: 5 способов использовать крабик для модного летнего образа
Искусственную кровь создали в Японии: она обладает чудо-возможностями
Поживём — увидим: Орландо Блум намекнул на будущее Пиратов Карибского моря
Этот трюк с солью меняет всё: простой рассол превращает грудку в нежнейшее мясо
Кажутся устаревшими, но именно они тянут с того света: изобретения, которые продолжают спасать жизни при ДТП
Сильная спина и уверенная осанка — начните с этого упражнения
Альпы без туристов: скрытое сокровище Италии ближе, чем кажется
Покой перед бурей: разлом в Калифорнии молчит дольше обычного — и это может обернуться катастрофой
Новое платье в крови: юбилей Анжелики Агурбаш превратился в настоящий ужас
Милый пушистик на самом деле страдает каждый день — и вот почему
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.