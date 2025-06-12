Новое платье в крови: юбилей Анжелики Агурбаш превратился в настоящий ужас

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

55-летний юбилей Анжелики Агурбаш в загородном доме должен быть радостным праздником, однако стал похож на фильм ужасов.

Фото: commons.wikimedia.org by Lyudmil Iliev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Анжелика Агурбаш

Певица пригласила 80 человек, в числе которых были знаменитые артисты и звёзды шоу-бизнеса, однако так получилось, что на мероприятии оказались и посторонние люди. Между двумя мужчинами, которых Анжелика не знала, произошла драка из-за того, что один задел другого. В результате один из этих гостей серьёзно пострадал.

"Если бы он упал на пол и стукнулся головой, последствия могли бы быть ещё трагичней", — рассказала певица в беседе с "Экспресс газетой".

Однако драка и без того была страшной и до такой степени кровавой, что даже праздничный наряд именинницы оказался испачканным.

"Моё новое платье, которое я только надела после полуночи, было всё перепачкано в кровище. Кровавые пятна были везде — даже на дверях и воротах. Я потом ещё долго находилась в состоянии стресса", — отметила Анжелика.

Уточнения

Анжели́ка Анато́льевна Агурба́ш (бел. Анжаліка Анатольеўна Агурбаш, урождённая Ялинская, в период с 1990 по 2001 год выступала как Лика Ялинская (бел. Ліка Ялінская); род. 17 мая 1970, Минск, СССР) — советская, белорусская и российская певица, актриса, модель и телеведущая, в 1990 — 1995 годах — участница группы «Верасы», заслуженная артистка Республики Беларусь (2006).



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