Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На вызов приедут, но не подойдут: в МЧС обсуждают запрет авто без карты спасения
Топ-5 самых ожидаемых моделей электромобилей 2025 года от мировых брендов
Летний рай за границей: город без парома, но с десятками пляжей удивит даже бывалых
Эксперимент с челленджем ходьбы 6-6-6: неожиданные результаты
Летние ошибки, которые могут навредить волосам: 5 вещей, которые ты точно делаешь неправильно
Экспертные группы предлагают срочные меры для защиты прав заказчиков жилья
Будущее хирургии: как технология изменит медицинское образование
Слепота котят — продуманный ход эволюции, а не слабость
Один глоток — и весь эффект насмарку: чем обычное молоко может быть лучше обезжиренного

Какой блокбастер признан одним из лучших научно-фантастических фильмов всех времён

1:56
Шоу-бизнес

Фильм 1997 года считается одним из величайших экшен-фильмов в жанре научной фантастики.

Николас Кейдж
Фото: flickr.com by nicolas genin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Николас Кейдж

Среди множества выдающихся ролей Николаса Кейджа особенно выделяются такие фильмы, как "Скала", "Воздушная тюрьма", "Сокровище нации" и "Мэнди".

Однако, возможно, лучшей ролью Кейджа стала работа в фильме Джона Ву "Без лица". 

Джон Ву сделал себе имя своими невероятными гонконгскими боевиками задолго до того, как приехал в Голливуд снимать большие голливудские картины вроде "Без лица". 

Когда Ву наконец решил попробовать себя в большом американском кино, фанаты его ранних работ были вне себя от радости. "Без лица" — американская жемчужина Ву.

Хотя Джон Ву наиболее известен своими ранними работами в жанре экшена в Гонконге, фильм "Без лица" занимает почти такое же высокое положение среди его великих неголливудских проектов. Лента рассказывает историю противостояния преступника-гения и полицейского, преследующего его. Есть одно важное отличие — герои обмениваются лицами друг друга. Используя абсурдное научное устройство, два главных героя берут на себя личности друг друга, пытаясь воплотить свои планы. Следующие события становятся одними из самых захватывающих и головокружительных моментов научного экшена, когда-либо созданных в Голливуде.

Фильм стал своего рода шуткой сам по себе в последние годы, поскольку его нелепый сюжет, безумные актёрские выступления и эмоциональная искренность кажутся странными по современным меркам. Тем не менее, сила "Без лица" заключается в том, что он воспринимается абсолютно серьёзно. Нет никаких намеков на иронию, попыток привлечь внимание аудитории или дистанции эмоций. 

Уточнения

Ни́колас Кейдж (англ. Nicolas Cage; настоящее имя — Ни́колас Ким Ко́ппола (англ. Nicolas Kim Coppola); род. 7 января 1964[…], Лонг-Бич, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский актёр кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр и кинопродюсер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Не игрушка и не ребёнок: за что кошка обижается сильнее всего
Домашние животные
Не игрушка и не ребёнок: за что кошка обижается сильнее всего Аудио 
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска
Авто
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска Аудио 
Популярное
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере

Как дата вашего рождения может раскрыть ваш внутренний зверь и какие качества она в вас подчеркивает? Откройте для себя удивительную связь!

Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере
На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации
На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации
Морское шоу без билетов: на пляже под Анапой случилось то, чего никто не ожидал
Лучший подарок на свадьбу: Люся Чеботина раскрыла, какой сюрприз она приготовила для Бородиной и Сердюкова
Министр обороны Казахстана отправлен в отставку. Какова роль военного соглашения с Британией? Любовь Степушова Что стоит за медленными темпами наступления нашей армии в СВО? Все версии на поверхности Виктор Пахомов Новая дилемма Европы: прогнуться или потерять влияние — на кону будущее Игорь Буккер
Тропический монстр: как была найдена змея, которая может проглотить всё
Жёсткие меры: Европа резко прервала полёты с этими государствами
Один щелчок — и машина становится невидимой для угонщиков: приём, о котором почти никто не знает
Один щелчок — и машина становится невидимой для угонщиков: приём, о котором почти никто не знает
Последние материалы
Топ-5 самых ожидаемых моделей электромобилей 2025 года от мировых брендов
Летний рай за границей: город без парома, но с десятками пляжей удивит даже бывалых
Эксперимент с челленджем ходьбы 6-6-6: неожиданные результаты
Летние ошибки, которые могут навредить волосам: 5 вещей, которые ты точно делаешь неправильно
Экспертные группы предлагают срочные меры для защиты прав заказчиков жилья
Будущее хирургии: как технология изменит медицинское образование
Слепота котят — продуманный ход эволюции, а не слабость
Один глоток — и весь эффект насмарку: чем обычное молоко может быть лучше обезжиренного
Секрет лианы клематиса, которая цветёт до заморозков: нужен всего один шаг с ножницами
Капли против клещей: когда они становятся опасными для окружающих
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.