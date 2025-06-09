Какой блокбастер признан одним из лучших научно-фантастических фильмов всех времён

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Фильм 1997 года считается одним из величайших экшен-фильмов в жанре научной фантастики.

Фото: flickr.com by nicolas genin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Николас Кейдж

Среди множества выдающихся ролей Николаса Кейджа особенно выделяются такие фильмы, как "Скала", "Воздушная тюрьма", "Сокровище нации" и "Мэнди".

Однако, возможно, лучшей ролью Кейджа стала работа в фильме Джона Ву "Без лица".

Джон Ву сделал себе имя своими невероятными гонконгскими боевиками задолго до того, как приехал в Голливуд снимать большие голливудские картины вроде "Без лица".

Когда Ву наконец решил попробовать себя в большом американском кино, фанаты его ранних работ были вне себя от радости. "Без лица" — американская жемчужина Ву.

Хотя Джон Ву наиболее известен своими ранними работами в жанре экшена в Гонконге, фильм "Без лица" занимает почти такое же высокое положение среди его великих неголливудских проектов. Лента рассказывает историю противостояния преступника-гения и полицейского, преследующего его. Есть одно важное отличие — герои обмениваются лицами друг друга. Используя абсурдное научное устройство, два главных героя берут на себя личности друг друга, пытаясь воплотить свои планы. Следующие события становятся одними из самых захватывающих и головокружительных моментов научного экшена, когда-либо созданных в Голливуде.

Фильм стал своего рода шуткой сам по себе в последние годы, поскольку его нелепый сюжет, безумные актёрские выступления и эмоциональная искренность кажутся странными по современным меркам. Тем не менее, сила "Без лица" заключается в том, что он воспринимается абсолютно серьёзно. Нет никаких намеков на иронию, попыток привлечь внимание аудитории или дистанции эмоций.

Уточнения

Ни́колас Кейдж (англ. Nicolas Cage; настоящее имя — Ни́колас Ким Ко́ппола (англ. Nicolas Kim Coppola); род. 7 января 1964[…], Лонг-Бич, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский актёр кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр и кинопродюсер.



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