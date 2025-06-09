Надо Кате Лель звонить: Кудрявцева высказалась об обнаруженном НЛО

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева отреагировала на новость об обнаружении неопознанного летающего объекта.

Фото: fenrisulv.elfwood.com by Per Johansson, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ НЛО

Лера Кудрявцева опубликовала в социальных сетях видео, на котором запечатлён НЛО по форме напоминающий летающую тарелку. Объект в воздухе засекли власти США.

Звезда ТВ тут же вспомнила, кто в российском шоу-бизнесе разбирается в теме инопланетного разума. Она считает, что объяснить происходящее сможет только исполнительница хита "Мой Мармеладный" Катя Лель, которая известна своими высказываниями о внеземных цивилизациях.

"Надо Кате Лель позвонить, узнать, что собственно происходит", — написала под кадрами Кудрявцева.

Ранее Катя Лель предсказала будущее мира. Она отметила, что у неё есть плохая и хорошая новость.

Уточнения

Екатери́на Никола́евна Лель (фамилия при рождении — Чупри́нина), более известная как Ка́тя Ле́ль (род. 20 сентября 1974, Нальчик) — российская певица и автор песен, исполнительница популярных песен «Мой мармеладный (Я не права)», «Муси-пуси», «Огни».



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