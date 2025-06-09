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Любовь, лимоны и лёгкий трэш: шоу-бизнес недели — свадьба Бородиной, развод Кошкиной, примирение Реввы с мамой и оскорблённая невеста Лепса

2:57
Шоу-бизнес

Неделя в мире звёзд прошла под девизом: кто-то женится, кто-то разводится, кто-то мирится после 20 лет молчания, а кто-то — внезапно беременеет или унижает Филиппа Киркорова в ответ на его высокомерие.

Филипп Киркоров, российский отбор на Детское Евровидение 2016
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Филипп Киркоров, российский отбор на Детское Евровидение 2016

Рассказываем, кто у кого отнял внимание публики с 2 по 8 июня 2025 года.

Брак по-тихому: Бородина скрыла свадьбу от мамы, но не от соцсети

Ксения Бородина и бизнесмен Николай Сердюков сыграли свадьбу в Барвихе — настолько скромно, что даже мама не в курсе. Узнала в последний момент, прямо из машины по дороге в ЗАГС. А потом был "лимонный ужин" с пионовой эстетикой и нарядами от D&G и Zara.

Сердюков объявил: "Это последняя свадьба". Ксения в ответ: "Спасибо всем. Мы теперь семья". Ну, раз семья — значит, можно начинать писать совместные посты в духе "он — мой герой".

Кошкина: замуж вышла, развелась, пошла дальше

Актриса Яна Кошкина объявила о разводе с молодым мужем — два года, без скандала, без детей, без раздела имущества. "Всё по любви, всё по уму. Просто расходимся".

Развелись, как и женились — в Барвихе. ЗАГС, похоже, становится самым горячим местом у российских звёзд — прям как Занзибар в январе.

Ревва и мама: 20 лет тишины и один звонок от Малышевой

Александр Ревва наконец-то помирился с мамой — после двух десятилетий напряжённого молчания (а точнее — обиды на невестку). Помогли проблемы со здоровьем и... Елена Малышева. Мама теперь благодарна, звонки не игнорируются, и снова "мы семья".

Вот что значит: телеведущая — двигатель примирения.

Муцениеце: беременна или просто наелась?

Агата Муцениеце появилась в облегающем платье, и народ сразу заподозрил — ждёт. Живот, мол, округлился. Впрочем, актриса хранит интригу и комментариев не даёт. Может, беременность. А может, просто паста с сыром — тоже счастье.

Невеста Лепса и война с Киркоровым

19-летняя Аврора Киба (да, та самая, которая четыре раза сказала "да" Григорию Лепсу) в ответ на заявление Киркорова, что она "никто", разнесла весь шоу-бизнес у себя в соцсетях.

Напомнила, что у неё два образования, учится в Лондоне и вообще сама себе продюсер, модель и финансист. Заодно уточнила, что быть невестой Лепса — это не значит быть "товаром". Киркоров в ответ — молчит. Похоже, на этот раз пиротехника обошла его стороной.

Вывод недели: шоу-бизнес продолжает жить в своей вселенной, где лимоны — это декор, примирения — через телеврачей, а брак — это пока лайки есть.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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