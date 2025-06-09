Маленькая модница: Лиза Арзамасова показала очаровательную дочку от Авербуха

Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова поделилась свежими снимками меленькой наследницы.
Лиза Арзамасова разместила в соц сетях два новых снимка, на которых запечатлена её очаровательная 10-месячная дочка Лия.
Малышку Лиза нарядила в нежно-розовый костюмчик. Голову девочки украшала шапочка с кокетливым объёмным цветком.
"Наша маленькая модница", — подписала под фото с дочерью актриса.
Лиза Арзамасова и Илья Авербух поженились в 2020 году. Разница в возрасте актрисы и фигуриста составляет 21 год. Пара воспитывает старшего сына Льва и дочку Лию.
Ранее разгорелся скандал по поводу неосторожных высказываний Ильи Авербуха, слова которого растолковали так, что его отношения с Арзамасовой якобы начались до совершеннолетия актрисы. Спортсмен опроверг данные предположения.
Елизаве́та Никола́евна Арзама́сова (род. 17 марта 1995, Москва) — российская актриса театра и кино, певица, телеведущая.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Дилеры утопают в машинах 2022 и 2023 года, а им уже подгоняют «новенькие» 2025-го. Продажи падают, скидок нет — и склады трещат по швам.