Маленькая модница: Лиза Арзамасова показала очаровательную дочку от Авербуха

Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова поделилась свежими снимками меленькой наследницы.

Фото: Инстаграм Лизы Арзамасовой by неизвестен is licensed under public doman Дочь актрисы Лизы Арзамасовой и фигуриста Ильи Авербуха

Лиза Арзамасова разместила в соц сетях два новых снимка, на которых запечатлена её очаровательная 10-месячная дочка Лия.

Малышку Лиза нарядила в нежно-розовый костюмчик. Голову девочки украшала шапочка с кокетливым объёмным цветком.

"Наша маленькая модница", — подписала под фото с дочерью актриса.

Лиза Арзамасова и Илья Авербух поженились в 2020 году. Разница в возрасте актрисы и фигуриста составляет 21 год. Пара воспитывает старшего сына Льва и дочку Лию.

Ранее разгорелся скандал по поводу неосторожных высказываний Ильи Авербуха, слова которого растолковали так, что его отношения с Арзамасовой якобы начались до совершеннолетия актрисы. Спортсмен опроверг данные предположения.

Уточнения

Елизаве́та Никола́евна Арзама́сова (род. 17 марта 1995, Москва) — российская актриса театра и кино, певица, телеведущая.



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