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Сейчас уже поздно: Садальский заявил, что искренне сочувствует Киркорову

Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский объяснил, почему переживает по поводу здоровья Филиппа Киркорова.

Philipp Kirkorov at Christmas Song of the Year 2015
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Philipp Kirkorov at Christmas Song of the Year 2015

Станислав Садальский не прошёл мимо новости о том, что здоровье Филиппа Киркорова пошатнулось.

Актёр считает, что независимо от статуса и материального положения страху и зависимости подвержены все люди. Именно это, по словам Садальского, толкает людей на необдуманные поступки.

"Последствия этого — всякие болячки. А сейчас уже поздно. По себе знаю", — написал Станислав Юрьевич в "Живом журнале".

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" рассказал, как относится к сообщениям о проблемах со здоровьем короля российской эстрады.

"Искренне сочувствую Киркорову, у него дети и их поднимать нужно, поэтому пожелайте ему скорейшего выздоровления", — отметил заслуженный артист РСФСР.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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