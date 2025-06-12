Невероятное перевоплощение: Сара Снук сыграла 26 ролей в спектакле Портрет Дориана Грея

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Сара Снук, известная по роли в сериале "Наследники", триумфально дебютировала на Бродвее, завоевав престижную премию "Тони" за лучшую женскую роль в пьесе. Актриса покорила публику и критиков своим невероятным перевоплощением в 26 персонажей в постановке "Портрет Дориана Грея". Этот спектакль, ранее с успехом шедший в Сиднее, стал настоящим хитом на американской сцене.

Фото: commons.wikimedia.org by Eva Rinaldi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Сара Снук

Получая награду, Снук с теплотой поблагодарила своего мужа, актёра Дейва Лоусона, за поддержку и заботу о семье. Она также отметила, что эта победа имеет огромное значение для неё как для австралийской актрисы.

"Портрет Дориана Грея" стал для Снук не только бродвейским дебютом, но и возможностью продемонстрировать свой талант после успешного выступления в лондонском Вест-Энде, где она также была удостоена премии "Оливье". В этой постановке она сменила Эрин-Джин Норвилл, автора оригинальной концепции спектакля, который пользовался популярностью в Австралии в 2020–2022 годах.

По словам Снук, пьеса исследует темы сокрытия и раскрытия, а также важность быть увиденным таким, какой ты есть на самом деле. Критик New York Times Элизабет Винчентелли ещё до церемонии награждения предрекла победу актрисе, восхитившись её мастерством.

Постановка, осуществлённая Кипом Уильямсом, бывшим художественным руководителем Сиднейской театральной компании, получила высокую оценку критиков и была номинирована на шесть премий "Тони". Помимо победы Снук, художник по костюмам Марг Хорвелл также была отмечена за свою работу над "Дорианом Греем".

Успех "Портрета Дориана Грея" вдохновил Кипа Уильямса на постановку ещё одного моноспектакля на Бродвее — "Дракулы", где все 23 роли исполнит звезда сериала "Зло" Синтия Эриво.

Продюсерская компания Michael Cassel Group сообщила, что "Портрет Дориана Грея" установил новый кассовый рекорд в театре Music Box, став первым спектаклем, собравшим более 1 миллиона долларов за неделю за всю 104-летнюю историю этого заведения. Показ спектакля продлится до 29 июня.

Уточнения

Са́ра Рут Снук (англ. Sarah Ruth Snook; род. 1 декабря 1987, Аделаида) — австралийская актриса, кинопродюсер и телепродюсер.



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