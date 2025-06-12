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Гремящие аккорды: как легендарная Metallica впервые за 16 лет взорвала стадион в Тампе и поразила толпу

1:05
Шоу-бизнес

После долгого ожидания поклонники тяжёлого рока в Тампе наконец-то дождались этого момента. 6 июня вечером легендарная группа Metallica сотрясла стадион "Рэймонд Джеймс", собрав десятки тысяч фанатов. В последний раз она выступала в этом городе в 2009 году.

Группа Metallica
Фото: 20minutos.es by 20 minutos, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.1/
Группа Metallica

Несмотря на опасения по поводу пробок, вызванных одновременным окончанием игры Tampa Bay Rays, прибытие на стадион оказалось на удивление беспроблемным. Одна из преданных поклонниц Metallica отметила, что движение было не таким плохим, как она ожидала.

Атмосфера на стадионе была наэлектризована. Фанаты, приехавшие со всего мира, и местные жители с нетерпением ждали выхода группы на сцену, чтобы услышать громкую музыку и получить незабываемые впечатления.

Вечер обещал стать незабываемым для всех, кто присутствовал на стадионе "Рэймонд Джеймс", ведь Metallica вернулась в Тампу, чтобы подарить своим поклонникам мощное и энергичное шоу.

Уточнения

Metallica («Мета́ллика») — американская метал-группа, созданная вокалистом и гитаристом Джеймсом Хетфилдом и барабанщиком Ларсом Ульрихом в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, в 1981 году.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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