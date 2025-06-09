Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лебединая трагедия: Ленобласть в шоке от жестокой охоты
Огни в небе Казахстана: не метеорит и не ракета — что это было на самом деле
Железнодорожный манёвр: Финляндия обгонит всю Европу ради одного секрета
Невидимая грань: буферная зона становится главным козырем России
США против маскарада: Трамп усмиряет Лос-Анджелес
Калифорния против Трампа: губернатор начал войну против президента
Топ-5 печёных шедевров от бабушек СССР: когда в доме пахло любовью и ванилином
"Женский бунт — страшная сила": в России предрекли восстание на Украине
За кулисами депозитов: что банки готовят для вкладчиков после решения ЦБ

Алёне Водонаевой сделали необычное предложение руки и сердца

1:04
Шоу-бизнес

Звезде "Дома-2" Алёне Водонаевой поступило предложение о замужестве.

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева
Фото: ВК-аккаунт Алёны Водонаевой by неизвестен is licensed under public doman
Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева

Алёна Водонаева опубликовала в своём Telegram-канале текст с предложением руки и сердца, которое прислали ей в директ.

Осчастливить знаменитость решил некий житель Узбекистана по имени Отбек Музафаров. Его предложение звучит очень солидно.

"Здравствуйте! Уважаемая! Вы хотите стать частью Международной семьи Музафаровых? Пожалуйста, выходите замуж за Отбека Музафарова. Будьте международной женой, международный супругой, международный помощницей, международным другом Отбека Музафарова", — гласит текст необычного послания.

Замуж Водонаевой предлагается выйти ради международного устойчивого развития и спасения. К тексту прилагался адрес жениха.

Водонаева иронично оценила призыв.

"Вам вообще интересно знать, что я нахожу в своем директе?" — написала Алёна под текстом.

Уточнения

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Авто
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых Аудио 
Как две жизни переплетаются: Мари Краймбрери рассказала о своём альбоме, ставшем для неё вторым ребёнком
Шоу-бизнес
Как две жизни переплетаются: Мари Краймбрери рассказала о своём альбоме, ставшем для неё вторым ребёнком
Он висит на стене — и крадёт ваш интернет: главный враг Wi-Fi нашёлся в каждой квартире
Недвижимость
Он висит на стене — и крадёт ваш интернет: главный враг Wi-Fi нашёлся в каждой квартире Аудио 
Популярное
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска

Дилеры утопают в машинах 2022 и 2023 года, а им уже подгоняют «новенькие» 2025-го. Продажи падают, скидок нет — и склады трещат по швам.

Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Связь потеряна навсегда: нечто уничтожило космический и угрожает остальным
Глянец снаружи, слёзы внутри: машины, которые не оправдали ни одного обещания
Трамп отразит вторжение мигрантов с помощью армии, которую уберёт из Европы Любовь Степушова Стратегия Кремля: кто выживет после точечного устранения высокопоставленных укротеррористов? Дмитрий Плотников Этот день стал поворотным в истории английской знати: жестокое убийство на глазах у толпы Игорь Буккер
Надёжнее, чем кажется: какие китайские авто выдерживают российские условия
Волки сбегают и бросают волчат — и причина заставляет сжать сердце
На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации
На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации
Последние материалы
Пилатес против дряблости: секрет упругих рук для платьев без рукавов
Бар на крыше с видом на Бостон: что в нём такого, что идут даже днём
Миграция, которой не ждали: чем грозит нашествие сайгаков
Не рвётся, не липнет, не бесит: тесто, рецепт которого берегут пиццерии
Анастасия Волочкова заявила, что не будет нянчиться с внуками
Москва поставила ультиматум: без остановки НАТО конфликта с Западом не решить
Больше никакого чая за компьютером: работодателям разрешили вводить неожиданный запрет
Канцелярия исчезает: в России за год закрылись сотни магазинов — в чем причина
Дети могут вернуть деньги за лечение родителей: как работает новый налоговый вычет
Сорняк, который пробуждает желания: что скрывает скромный одуванчик
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.