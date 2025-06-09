Алёне Водонаевой сделали необычное предложение руки и сердца

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезде "Дома-2" Алёне Водонаевой поступило предложение о замужестве.

Фото: ВК-аккаунт Алёны Водонаевой by неизвестен is licensed under public doman Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева

Алёна Водонаева опубликовала в своём Telegram-канале текст с предложением руки и сердца, которое прислали ей в директ.

Осчастливить знаменитость решил некий житель Узбекистана по имени Отбек Музафаров. Его предложение звучит очень солидно.

"Здравствуйте! Уважаемая! Вы хотите стать частью Международной семьи Музафаровых? Пожалуйста, выходите замуж за Отбека Музафарова. Будьте международной женой, международный супругой, международный помощницей, международным другом Отбека Музафарова", — гласит текст необычного послания.

Замуж Водонаевой предлагается выйти ради международного устойчивого развития и спасения. К тексту прилагался адрес жениха.

Водонаева иронично оценила призыв.

"Вам вообще интересно знать, что я нахожу в своем директе?" — написала Алёна под текстом.

Уточнения

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.



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