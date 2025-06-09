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Анастасия Волочкова заявила, что не будет нянчиться с внуками

1:00
Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что не станет идеальной бабушкой для внуков.

Балерина Анастасия Волочкова
Фото: ВК-аккаунт Анастасии Волочковой by неизвестен is licensed under public doman
Балерина Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова, дочь которой Ариадна Волочкова недавно вышла замуж, заявила, что нянчиться с внуками не собирается. Она вспомнила, что даже с собственной дочерью долго не сидела, поспешив вернуться к артистической карьере.

"Когда у Ариадны родятся дети — конечно, я буду бабушкой. Ну нянчить, думаю, я не буду, потому что, когда родилась Ариадна, я её тоже не… Пирожки тоже нет. Я не умею печь пирожки", — цитирует слова звезды балета "СтарХит".

Экс-прима Большого театра скептически относится к браку наследницы. Она предполагает, что данный союз не продлится долго. Она одобрила решение дочери не ставить штамп в паспорте, но отрицательно отнеслась к тому, что её наследница повенчалась с избранником в церкви.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественная деятельница, заслуженная артистка РФ (2002), лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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