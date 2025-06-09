Только в стратегических местах: Рада Русских заявила, что она не моётся уже 13 лет

Блогер и бывшая кандидатка в президенты РФ Рада Русских объяснила, почему она принципиально отказалась от мытья своего тела.
Рада Русских призналась, что уже 13 лет не моется. Она заявила, что моет лишь "стратегические места" каким-то особым составом. Полностью намылиться и смыть с себя накопленную грязь женщине не позволяют убеждения. Она уверена, что мытьё негативно отражается на здоровье.
Русских уверена, что люди, смывающие с себя выделения собственного тела, действуют против природы. От частого мытья, по словам Рады, наступает быстрое старение.
Ранее Бари Алибасов рассказал, почему с Юрием Лозой невозможно было стоять на сцене. Продюсер заявил, что от певца пахло запахом немытого тела.
Ба́ри Кари́мович Алиба́сов (каз. Бари́ (Бауыржан) Кәрімұлы Әлібас, род. 6 июня 1947, Чарск) — советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист РФ (1999).
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