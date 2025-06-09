У Оксаны Самойловой на премии МУЗ ТВ случился конфуз — лопнуло платье

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Блогер Оксана Самойлова попала в щекотливую ситуации на премии Муз ТВ — по швам разошлось её платье в стразах.

Фото: ВК-аккаунт Оксаны Самойловой by неизвестен is licensed under public doman Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган с детьми

Оксана ТВ, видимо, переоценила возможности своей фигуры и выбрала чрезмерно облегающее платье для выхода в свет.

Переливающийся серебряным блеском наряд лопнул в районе пятой точки по швам. Благо, что это произошло, когда супруга рэпера Джигана уже прошествовала по красной дорожке премии МУЗ ТВ.

"Случилось непредвиденное. Хорошо, что это был конец вечера, но больше я не смогу пойти в зал, потому что это эпик фейл", — пожаловалась звезда Интернета.

Публика в Сети не удержалась от шуток и сравнила Самойлову с моделью Ким Кардашьян.

Ранее психолог Вероника Степанова заявила, что Оксана Самойлова может родить ещё 44 раз без всякого ущерба для своей фигуры.

Уточнения

Джига́н (настоящее имя — Дени́с Алекса́ндрович Усти́менко-Вейнште́ин; укр. Денис Олександрович Устименко-Вейнштеїн; род. 2 августа 1985, Одесса) — российский рэпер украинского происхождения.



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