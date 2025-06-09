Сарик Андреасян объяснил, почему снимает в своих фильмах жену и братьев

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Режиссёр Сарик Андреасян рассказал, почему привлекает к съёмкам своих фильмов супругу Лизу Моряк и других родственников.

Фото: Инстаграм Лизы Моряк by неизвестен is licensed under public doman Режиссёр Сарик Андреасян и актриса Лиза Моряк

Режиссёра сериала "Чикатило" часто упрекают в том, что он часто отдаёт свои роли родне. Сарик Андреасян не видит в этом ничего постыдного.

"Мне вообще на это абсолютно всё равно. Я вдруг понял, что если в этом деле не будет моих братьев, моей жены, то мне вообще неинтересно", — выразил своё мнение кинодеятель в подкасте Dreamcast.

Андреасян отдал главную роль в картине "Простоквашино" супруге Лизе Моряк.

Актриса недавно родила второго ребёнка. В соцсетях она пошутила на тему совместного семейного труда. Она отметила, что "дала" Сарику и теперь получает главные роли.

Моряк успокоила публику, заверив, что в экранизации "Войны и мира" Андреасяна она не будет играть роль Наташи Ростовой.

Уточнения

Са́рик Га́рникович Андреася́н (арм. Սարիկ Գառնիկի Անդրեասյան; род 24 августа 1984, Ереван, Армянская ССР, СССР) — российский актёр КВН и кино, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер.



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