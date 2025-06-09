Плакать начинаю: Ольга Бузова рассказала о болезни своей собаки

Поющая ведущая Ольга Бузова пожаловалась поклонникам о том, что её 13-летняя собака по кличке Ева серьёзно заболела.
Ольга Бузова опубликовала в социальных сетях фото со своей собачкой Евой. Питомцу звезды "Дома-2" понадобилась помощь ветеринарных врачей.
"Стала резко худеть, много писать не буду, плакать начинаю", — объяснила знаменитость.
Ольга поведала, что её папа отвёз любимицу семьи на осмотр эндокринолога. Врач принял решение о том, чтобы оставить питомца в стационаре под наблюдением специалистов.
Бузова стала молиться о здоровье своего пёсика.
Ранее Мария Шукшина заявила, что Бузова должна мыть туалеты в качестве извинений.
О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, РСФСР, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.
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