Меня сделали наркоманом: Джастин Бибер обвинил бывшую команду в сломанной психике

Джастин Бибер сделал шокирующее признание — по его словам, именно бывшая команда довела его до состояния зависимости.
В соцсетях певец заявил, что его заставляли принимать психотропные вещества, чтобы он "работал на пределе".
На пике своей карьеры артист, по его словам, жил в режиме перманентного истощения, поддерживая активность с помощью сильнодействующих препаратов. Итог — проблемы с ментальным здоровьем и глубокая депрессия.
"Я всегда нутром чуял. Иисус всегда был ответом на боль, с которой мы все сталкиваемся", — написал певец.
Ранее фанаты обратили внимание, что в последние месяцы Бибер заметно похудел. Пользователи соцсетей всерьёз обеспокоены его внешним видом. Многие связывают ухудшение состояния певца с затянувшимся секс-скандалом вокруг рэпера P. Diddy, вечеринки которого Бибер часто посещал в прошлом.
Джа́стин Дрю Би́бер (англ. Justin Drew Bieber; род. 1 марта 1994[…], Лондон, Онтарио, Канада) — канадский поп-R&B-певец, автор песен, музыкант, актёр.
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