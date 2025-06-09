Меня сделали наркоманом: Джастин Бибер обвинил бывшую команду в сломанной психике

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Джастин Бибер сделал шокирующее признание — по его словам, именно бывшая команда довела его до состояния зависимости.

Фото: commons.wikimedia.org by Lou Stejskal, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Джастин Бибер

В соцсетях певец заявил, что его заставляли принимать психотропные вещества, чтобы он "работал на пределе".

На пике своей карьеры артист, по его словам, жил в режиме перманентного истощения, поддерживая активность с помощью сильнодействующих препаратов. Итог — проблемы с ментальным здоровьем и глубокая депрессия.

"Я всегда нутром чуял. Иисус всегда был ответом на боль, с которой мы все сталкиваемся", — написал певец.

Ранее фанаты обратили внимание, что в последние месяцы Бибер заметно похудел. Пользователи соцсетей всерьёз обеспокоены его внешним видом. Многие связывают ухудшение состояния певца с затянувшимся секс-скандалом вокруг рэпера P. Diddy, вечеринки которого Бибер часто посещал в прошлом.

Уточнения

Джа́стин Дрю Би́бер (англ. Justin Drew Bieber; род. 1 марта 1994[…], Лондон, Онтарио, Канада) — канадский поп-R&B-певец, автор песен, музыкант, актёр.

