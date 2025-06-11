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Солнышко, у меня не дистанция: Нюша ответила на обвинения сестры в безразличии

1:30
Шоу-бизнес

На шоу "Сокровища императора" между певицей Нюшей и её сестрой Марией Шурочкиной произошёл конфликт. Сначала он касался исключительно того, что происходило на съёмочной площадке: Мария обвиняла Нюшу в том, что она безынициативная и мало старается в соревнованиях.

Нюша
Фото: commons.wikimedia.org by Michail Popov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Нюша

"Люди постоянно первые приходят, потому что они всё четко проверяют вместе. А ты мне говоришь: расслабься, не надо проверять. Ничего не меняется. Ты говоришь, что будешь инициативу проявлять, но ты её не проявляешь", — пожаловалась Мария.

Вскоре она затронула в своих упрёках и другую тему, которая относилась уже не к игре, а к родственным отношениям. Сестра заявила, что Нюша холодно и отстранённо себя с ней ведёт.

"У меня правда складываются ощущения иногда, что тебе вообще пофиг на меня. Я это чувствую. Не знаю почему, но ты действительно меня не хочешь рядом с собой видеть на каких-то мероприятиях. Ты зовёшь своих подружек", — добавила Мария.

Нюша попыталась её убедить в том, что всё это не так и она тепло относится к сестре, но просто много работает.

"Солнышко, у меня не дистанция, у меня семья просто. У меня двое деток. Ты пока не знаешь, как это. Я содержу свою семью, я должна зарабатывать денежки. Может быть, ты забыла, что можешь всегда ко мне прийти?" — ответила певица.

Уточнения

Ню́ша Влади́мировна Шу́рочкина (имя при рождении — А́нна; род. 15 августа 1990, Москва), известная мононимно как Нюша, — российская певица, автор песен, композитор, актриса, актриса озвучивания, телеведущая, экоактивист.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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