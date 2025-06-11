Невероятный утренний ритуал Любови Успенской: что скрыто за её молодостью?

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Любовь Успенская на 72-м году жизни прекрасно выглядит, и это не чудо природы, а результат её ежедневного труда. Певица не просто ведёт здоровый образ жизни: у неё всё гораздо серьёзнее.

Фото: flickr.com by Pablo Punk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Утро

"Я живу по минутам. Встаю в семь утра, до 11 я делаю йогу, медитацию. Я посвящаю этому четыре часа. Растяжка, на голове стою минут десять. Никто не поверит, что женщина в 71 год стоит на голове. Какое давление? У меня с давлением всё хорошо. Это только на пользу, у меня от этого волосы лучше растут", — рассказала Успенская в шоу "Ты не поверишь!".

Лишь после этой четырёхчасовой тренировки Успенская позволяет себе завтрак, состоящий из органических продуктов, купленных на фермерском рынке. Исполнительница готовит сама, потому что никому больше не доверяет готовку.

Даже после интенсивных утренних упражнений физическая активность королевы шансона продолжается. Через час после завтрака она занимается на беговой дорожке.

"Я сама себе будильник, у меня такой режим строгий, что я точно знаю, во сколько я вышла, во сколько я ушла, не смотря на часы. Такая жизнь", — заверила певица.

Она добавила, что делает массу процедур, позволяющих ей выглядеть великолепно.

"Обязательно делаю маски, процедуры, массажи, плаваю у себя в бассейне. Как следуют работаю над собой, чтобы выглядеть так", — резюмировала Любовь Залмановна.

Уточнения

Любо́вь За́лмановна Успе́нская (урождённая Си́цкер; род. 24 февраля 1954, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская и российская исполнительница городских романсов и русского шансона.



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