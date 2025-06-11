Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хна: правда ли она так безопасна, как все говорят? 5 мифов, которые точно стоит развеять
Бульбы хватало! Лукашенко раскрыл, кто устроил картофельный саботаж
Сердечный ритм зависит не от пола, а от генов — и это многое меняет
Лошадь отвечала на вопросы лучше людей — но кто на самом деле шептал ей ответы
Спутник, который качается сам по себе: Титан сбивает с толку даже НАСА
Тайна бухты Ангелов: редкое морское существо неожиданно вернулось в воды Средиземного моря
Экология против логики: зачем автопроизводители убирают запасные колёса
Мясо на гриле: ловушки, которые могут превратить ужин в разочарование
Хотите выделить свою долю в земле? Без этой хитрости не обойтись

Невероятный утренний ритуал Любови Успенской: что скрыто за её молодостью?

1:37
Шоу-бизнес

Любовь Успенская на 72-м году жизни прекрасно выглядит, и это не чудо природы, а результат её ежедневного труда. Певица не просто ведёт здоровый образ жизни: у неё всё гораздо серьёзнее.

Утро
Фото: flickr.com by Pablo Punk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Утро

"Я живу по минутам. Встаю в семь утра, до 11 я делаю йогу, медитацию. Я посвящаю этому четыре часа. Растяжка, на голове стою минут десять. Никто не поверит, что женщина в 71 год стоит на голове. Какое давление? У меня с давлением всё хорошо. Это только на пользу, у меня от этого волосы лучше растут", — рассказала Успенская в шоу "Ты не поверишь!".

Лишь после этой четырёхчасовой тренировки Успенская позволяет себе завтрак, состоящий из органических продуктов, купленных на фермерском рынке. Исполнительница готовит сама, потому что никому больше не доверяет готовку.

Даже после интенсивных утренних упражнений физическая активность королевы шансона продолжается. Через час после завтрака она занимается на беговой дорожке.

"Я сама себе будильник, у меня такой режим строгий, что я точно знаю, во сколько я вышла, во сколько я ушла, не смотря на часы. Такая жизнь", — заверила певица.

Она добавила, что делает массу процедур, позволяющих ей выглядеть великолепно.

"Обязательно делаю маски, процедуры, массажи, плаваю у себя в бассейне. Как следуют работаю над собой, чтобы выглядеть так", — резюмировала Любовь Залмановна.

Уточнения

Любо́вь За́лмановна Успе́нская (урождённая Си́цкер; род. 24 февраля 1954, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская и российская исполнительница городских романсов и русского шансона.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Эти тренды из 90-х снова в моде — и они выглядят даже круче, чем раньше
Красота и стиль
Эти тренды из 90-х снова в моде — и они выглядят даже круче, чем раньше Аудио 
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну: кто станет главной жертвой?
Экономика и бизнес
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну: кто станет главной жертвой? Аудио 
Охотится без шума, но живёт как на свалке: что не так с этим идеальным хищником
Домашние животные
Охотится без шума, но живёт как на свалке: что не так с этим идеальным хищником Аудио 
Популярное
Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли

Во время строительства обычной дороги в британской глубинке рабочие наткнулись на следы города, который давно исчез из человеческой памяти.

Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки
Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека
Мотор работает впроголодь — а виновата деталь, которую вы точно игнорируете
Китай в Лондоне не ведёт переговоры с США, а ставит им условия Любовь Степушова Ночной кошмар для хунты: какой масштаб разрушений принёс удар по Киеву? Дмитрий Плотников За карболку её создатель сразу попал в лорды. Антисептик — всему голова Сергей Лебедев
Почти новые и уже на продаже: зачем сбрасывают китайские авто с минимальным пробегом
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну: кто станет главной жертвой?
Забудьте про натяжные потолки: этот вариант уютнее, дешевле и тише
Забудьте про натяжные потолки: этот вариант уютнее, дешевле и тише
Последние материалы
Бульбы хватало! Лукашенко раскрыл, кто устроил картофельный саботаж
Сердечный ритм зависит не от пола, а от генов — и это многое меняет
Спутник, который качается сам по себе: Титан сбивает с толку даже НАСА
Лошадь отвечала на вопросы лучше людей — но кто на самом деле шептал ей ответы
Тайна бухты Ангелов: редкое морское существо неожиданно вернулось в воды Средиземного моря
Невероятный утренний ритуал Любови Успенской: что скрыто за её молодостью?
Экология против логики: зачем автопроизводители убирают запасные колёса
Мясо на гриле: ловушки, которые могут превратить ужин в разочарование
Хотите выделить свою долю в земле? Без этой хитрости не обойтись
Залили под корень клубники — и вредители исчезли: старый рецепт снова в моде
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.