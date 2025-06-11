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Свечение и кариес: какой шуткой Басков встретил Киркорова на премии МУЗ-ТВ

0:56
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров появился на премии МУЗ-ТВ, и Николай Басков, который вёл церемонию, подшутил над коллегой.

Николай Басков
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Николай Басков

Когда Киркоров поднялся за наградой, Басков начал острить, вызывая Киркорова на шуточный диалог.

"Я смотрю, от тебя пошло святое свечение: к тебе можно прикладываться. Сейчас Филипп первым рядам кариес вылечит", — приводит слова Николая mk.ru.

Киркоров не стал придумывать, как остроумно ответить "натуральному блондину", и ограничился короткой фразой.

"Сейчас он скажет, что я у него время отнимаю", — коротко ответил певец, забрал "тарелку" и ушёл за кулисы.

Поклонники с восторгом встретили любимого певца и подарили ему эксклюзивный чемодан, от которого Киркоров пришёл в восторг. Певец даже спросил, не найдётся ли для него ещё один такой же, но подарок был в единственном экземпляре.

Уточнения

Никола́й Ви́кторович Ба́сков (при рождении Баско́в; род. 15 октября 1976, Москва, СССР) — российский эстрадный и оперный певец, композитор, телеведущий, киноактёр, педагог, профессор кафедры музыкально-исполнительского искусства МПГУ; народный артист Российской Федерации (2009).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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