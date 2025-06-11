Домыслы о здоровье и неожиданные откровения — правда ли у Димы Билана ВИЧ?

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

О Диме Билане ходили слухи, будто у него серьёзные проблемы со здоровьем вплоть до ВИЧ. Певец прокомментировал эту информацию в беседе с Надеждой Стрелец.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дима Билан

Эти слухи были подогреты тем, что несколько лет назад Билан лежал в больнице и перенёс операцию, однако сейчас у него в целом хорошее здоровье.

"Ну, во-первых, никаких у меня ВИЧ нет, извините. Об этом тоже много писали. Опять же, кишки все доставать не буду. Я абсолютно здоровый человек. Единственное — после перелома у меня система сосудов немножко на левой ноге, поехала, синяя коленка. А в остальном — прям всё слава богу, хорошо", — рассказал он.

Также Дима выразил благодарность врачам, которые его лечили, и в целом всей российской медицине.

Уточнения

Ди́ма Никола́евич Била́н (имя при рождении — Ви́ктор Никола́евич Бела́н; род. 24 декабря 1981, Усть-Джегута, Карачаево-Черкесская АО, Ставропольский край, СССР) — российский певец, автор песен, актёр кино и дубляжа; заслуженный артист Российской Федерации (2018), народный артист Кабардино-Балкарской Республики (2008), заслуженный артист Чеченской Республики (2007), заслуженный артист Республики Ингушетия (2007).



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