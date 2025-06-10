Психологический лайфхак от Лолиты: как пережить отмену и сохранить себя

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лолита Милявская потихоньку возвращается на своё место в шоу-бизнесе, ведь она получила почётную награду на премии МУЗ-ТВ. Певица так обрадовалась, что даже попрыгала от эмоций. Кроме того, она рассказала, что помогло ей пережить непростой период массовой отмены концертов и хейта.

Фото: commons.wikimedia.org by IraNata, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лолита

"Мне кажется, это одно — пережить отсутствие денег и их присутствие, пережить отсутствие славы и её присутствие, и ещё никогда в жизни не интересоваться местом в чартах, и тогда психика нормальная, и ты делаешь то, что потом приносит тарелки", — приводит слова Лолиты Super.ru.

Ранее Лолита высказала предположение о том, что кому-то было нужно, чтобы её преследовали после "голой вечеринки", и это стало масштабной заказной акцией.

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.



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