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Награда на полке, а мечта в сердце: Яна Рудковская на премии МУЗ-ТВ раскрыла, чего она хочет больше всего на свете

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Шоу-бизнес

Яна Рудковская стала одной из участниц премии МУЗ-ТВ и была награждена за свои заслуги долгих лет продюсерства, однако, как выяснилось, хоть награда и обрадовала Яну, её главная мечта связана совсем с другим.

Яна Рудковская
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Яна Рудковская

Рудковская заявила, что поставит полученную тарелку на какое-нибудь особенное место в своём доме, чтобы всегда видеть её и помнить о радостном событии, но ещё больше она обрадовалась бы, если бы сбылось её желание, связанное с сыном, который пришёл на церемонию вместе с ней.

"Я хочу, чтобы Саша Плющенко стал Олимпийским чемпионом. Это — мечта моей жизни", — заявила Яна в беседе с mk.ru.

Уточнения

Я́на Алекса́ндровна Рудко́вская (род. 2 января 1975, Кустанай, Кустанайская область, Казахская ССР) — российская телеведущая, музыкальный продюсер, предприниматель.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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