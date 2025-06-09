Сергей Лазарев не считает себя легендой: вот кто, по мнению певца, действительно достоин этого титула

Сергей Лазарев прокомментировал слова о себе, которые он часто слышит в последнее время. Когда Сергея называют легендой, его это приводит в шок и недоумение.
Лазарев уверен, что в его возрасте рано называться легендой. Кусочек интервью с певцом опубликовал ROCKET MAG.
"Мне только 42. Мне ещё рано бронзоветь!" — заявил певец.
Исполнитель перечислил тех звёзд шоу-бизнеса, кого он действительно считает легендами. Среди них оказались Игорь Крутой, Филипп Киркоров и Лев Лещенко, которого Сергей особо отметил.
"На таких людей, как он, хочется равняться! Представляете, в какой он потрясающей форме. Красавчик! Просто браво!" — восхитился Лазарев.
Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий.
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