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Сергей Лазарев не считает себя легендой: вот кто, по мнению певца, действительно достоин этого титула

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Шоу-бизнес

Сергей Лазарев прокомментировал слова о себе, которые он часто слышит в последнее время. Когда Сергея называют легендой, его это приводит в шок и недоумение.

Сергей Лазарев
Фото: commons.wikimedia.org by Albin Olsson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сергей Лазарев

Лазарев уверен, что в его возрасте рано называться легендой. Кусочек интервью с певцом опубликовал ROCKET MAG.

"Мне только 42. Мне ещё рано бронзоветь!" — заявил певец.

Исполнитель перечислил тех звёзд шоу-бизнеса, кого он действительно считает легендами. Среди них оказались Игорь Крутой, Филипп Киркоров и Лев Лещенко, которого Сергей особо отметил.

"На таких людей, как он, хочется равняться! Представляете, в какой он потрясающей форме. Красавчик! Просто браво!" — восхитился Лазарев.

Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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